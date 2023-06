Toma Galván el rol de atleta de experiencia para San Salvador 2023

León, Guanajuato.- Aunque Laura Galván se enfila para competir en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, la corredora guanajuatense acude a San Salvador 2023 como una de las deportistas de mayor experiencia entre la comitiva guanajuatense, especialmente entre los seleccionados de atletismo.

La llamada “Gacela de la Sauceda” ha forjado su trayectoria deportiva en los más grandes escenarios, entre ellos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los Campeonatos Mundiales de Oregón y Belgrado 2022, este último en pista cubierta, además de la Liga Diamante y múltiples competencias de primer nivel en Estados Unidos, todo este bagaje le da jerarquía y experiencia para encarar con confianza los JJCC en El Salvador.

“Definitivamente me siento muy preparada, con mucha confianza de lo que puedo hacer en la pista y esa confianza me la da mi experiencia y los aprendizajes de todas mis competencias, si bien cada evento es distinto, siempre te dejan algo, ya sea que gane o que no me haya ido bien, pero siempre se aprende”, comentó Laura Galván para Organización Editorial Mexicana.

Con todo su bagaje en las grandes pistas, los Centroamericanos de San Salvador 2023 son una justa que renuevan los ánimos de Galván por seguir trascendiendo como atleta.

“Estoy muy orgullosa de verme dentro de la delegación, era uno de los objetivos y se logró clasificar, portar el uniforme y ver a mis compañeros es algo que me da mucha alegría. Ahora estoy enfocada, concentrada en dar lo mejor de mí, porque esta temporada viene muy fuerte, si me va bien (en Centroamericanos) me da un parámetro de mi nivel ahora que viene el Mundial de Budapest”, añadió Galván Rodríguez.

De cara al certamen centroamericano, la plusmarquista mexicana encabeza los rankings regionales en las pruebas de 5 mil y 10 mil metros, panorama que la perfila a ganar el oro en ambos eventos.

“Definitivamente, el objetivo es llegar por los dos oros, sé que hay ciertas cifras y eso te da algo de confianza, pero la realidad es que una vez en la competencia todo puede cambiar, la pelea no está en el ranking centroamericano, sino que será hasta el día del evento. Yo lo viví en Panamericanos (Lima 2019) iba ranqueada en cuarto y me tocó ganar”, resaltó la campeona panamericana en 5 mil metros planos.

EXPERIENCIA

Junto a Galván, otros atletas “guanajuas” que calificaron a sus primeros Centroamericanos son Cecilia Tamayo, Arian Chía y Mario López, todos ellos menores de 26 años, ante su juventud, la fondista capitalina los cobija como compañera y les pide disfrutar y aprender.

“Siempre es muy grato ver como hay compañeros muy jovencitos compitiendo en grandes eventos y aunque son jóvenes, yo les digo que aprendan mucho, que disfruten al máximo los eventos de este tipo, son eventos que te marcan ya sea que te vaya bien o mal, uno regresa a casa con el deseo de ir por más, te alimenta esa motivación para seguir compitiendo”, concluyó Laura Galván.

PLANEACIÓN

Con el objetivo de prepararse al máximo nivel, la fondista originaria de Guanajuato capital junto a su entrenador Cecilio Blancarte han establecido un plan en el que figuran asistir a un par de eventos atléticos en Estados Unidos.

Luego deben hacer una concentración en Mérida, Yucatán para aclimatarse a las condiciones tropicales que imperan en El Salvador. Posteriormente Galván se concentra para viajar junto a la comitiva nacional de atletismo.

Para la justa centroamericana que por tercera ocasión recibe el Salvador, las pruebas de atletismo en pista y campo tendrán su desarrollo del 2 al 8 de julio en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, escenario que también recibe las ceremonias de inauguración y clausura los días 23 de junio y 8 de julio, respectivamente.