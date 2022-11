Terminan audiencias de caso Castillo ante el TAS

León, Guanajuato.- Parece que es cuestión de horas para que concluya el caso de Byron Castillo y su presunta falsa identidad, el Tribunal de Arbitraje Deportivo concluyó las dos audiencias en las que comparecieron representantes de las federaciones de futbol de Ecuador, Chile y Perú.

Luego de una audiencia realizada el viernes en la que el TAS atendió los argumentos de Chile y Perú, siguió para este sábado la comparecencia de Ecuador, según diversos medios sudamericanos, el jugador de Club León no participó en la audiencia, cuando se había estimado su participación vía virtual.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“A nombre del jugador, informamos que no fuimos parte en la instancia en FIFA. No podemos ser parte ahora y no acudimos”, comentó Andrés Holguín, representante legal para el rotativo ecuatoriano El Comercio.

Pese a la ausencia de Byron Castillo, trascendió la participación de un testigo sorpresa, siendo Jaime Jara López, exdirector de la Comisión de Investigaciones de la FEF quien en 2019 siguió el caso del futbolista para corroborar la nacionalidad colombiana y no ecuatoriana del actual elemento de La Fiera.

Por su parte, en Chile también hubo reacciones, según el diario La Tercera, una vez que concluyeron los alegatos, Jorge Yunge, secretario general de la Asociación Nacional de Futbol Profesional confía en un fallo a favor por parte del TAS.

“Fuimos hasta las últimas consecuencias, estamos convencidos. Tanto en FIFA como en el TAS quedó acreditado. El resultado o lo que falle el TAS es absolutamente incierto para nosotros. Estamos esperando que prime la justicia. Nos quedamos tranquilos. Hicimos todo para demostrar que el jugador es colombiano”, declaró Yunge para La Tercera.

FALLO TAS

Concluidas las audiencias, el TAS tiene la última palabra en torno a las apelaciones interpuestas por Chile y Perú a los dictámenes ya realizados por la FIFA en las que desestimó la acusación de falsa identidad de Byron Castillo. Se prevé que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo se de en los próximos días.

De darse el dictamen a favor de Castillo, se deberá reconocer una vez más su nacionalidad ecuatoriana y vendría una contrademanda por difamación por parte del futbolista, así lo manifestó el abogado Holguín, previamente.