Rafa Nadal queda fuera del Australian Open, otra lesión lo aleja de las canchas

Las malas noticias para Rafa Nadal llegaron mucho más pronto de lo esperado. Luego de haber tenido un regreso en Brisbane, en el que apuntaba para una temporada prometedora, el español anunció que debido a una lesión sufrida justamente en dicho torneo, no jugará el Australian Open.

A pesar de que Nadal apuntaba para participar en el primer Grand Slam del año, su cuerpo no respondió como lo esperaba y surgió otra lesión; ahora tendrá que parar de nueva cuenta, pues una nueva molestia muscular surgió tras su encuentro con Jordan Thompson.

“Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como saben me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar”, escribió Rafa en sus redes sociales.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024

Nadal espera la pronta recuperación de su lesión

La buena noticia para el exnúmero uno del mundo es que la rotura que sufrió no tiene nada que ver con la lesión que lo alejó por casi un año, por lo que es posible que tras su recuperación se le pueda ver en Miami o Indian Wells, si es que decide participar antes de que comience la gira en arcilla.

“He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada”, explicó el español.

Nadal no detalló el músculo en el que sufrió la molestia, sin embargo parece noser grave, pues dejó en claro que piesnsa volver lo antes posible a la competición. Con esta baja, Nadal sumará 16 ausencias en Grand Slam por lesión.

