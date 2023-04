Debut y despedida para Rodrigo Pacheco en el León Open de Tenis

León, Guanajuato.- Lo del joven yucateco Rodrigo Pacheco en el León Open de Tenis fue debut y despedida tras caer de manera contundente en sets corridos 6-1 y 6-2 ante el francés Terence Atmane.

Fueron exactamente 53 minutos de juego en el Estadio Mextenis del Club Campestre y bien pudieron ser menos, solo que ambos jugadores se tomaron un pequeño respiro entre sets y cerca del final la lluvia estuvo por hacer de las suyas, como ya lo había hecho por la tarde con una suspensión de poco más de hora y media.

Pacheco resultó ser una presa fácil, su adversario le metió potencia a cada devolución y aunque el peninsular llegó a algunas bolas realmente complicadas, la fuerza lo terminó venciendo. La diferencia fue grande, tal y como lo marca el ranking, Atmane metido entre los mejores 250 del mundo, mientras que Rodrigo aparece fuera de los mil, de tal manera que más allá del resultado, fue aprendizaje puro para el de casa.

Un saque ace en el segundo juego del set inicial igualó el trámite, eso fue lo único que pudo hacer el azteca, ya que después todo se convirtió en un monólogo del galo. Terence quebró en el cuarto juego y repitió la dosis en el sexto, así fue inclinando la balanza a su favor. El momento más difícil para el europeo, si es que en realidad así lo percibió, se dio en el quinto game con un par de dobles faltas, sin embargo, salvó el juego con un ace.

Para el segundo set, las cosas no variaron mucho, Atmane aprovechando la efectividad de su primer saque, movió a Pacheco de un lado a otro de la cancha, maniatándolo con reveses poderosos. Terence quebró en el primer juego, Rodrigo respondió como pudo para colocarse 2-1, solo que el rompimiento del quinto fue el acabose para un Pacheco que en todo el partido recibió el apoyo de la afición. El de Yucatán todavía pudo anotarse un segundo game, solo que Atmane no se anduvo por las ramas, no quiso sorpresas y pese a dos dobles faltas bajó el telón.

Desafortunadamente, en sus primeras incursiones dentro de la gira ATP Challenger, Pacheco Méndez solo ha podido ir en una ocasión más allá de su debut, fue la semana pasada en San Luis Potosí, mientras que en Monterrey cayó en su presentación con el croata Borna Gojo, en Puerto Vallarta sucumbió frente al japonés Shintaro Mochizuki, en Ciudad de México perdió contra el australiano James Duckworth y en el Abierto Mexicano en Acapulco fue despachado por el oceánico Álex de Miñaur, a la postre campeón.

Para la segunda ronda, Atmane se verá las caras con el argentino Juan Pablo Ficovich, quien previamente dejó en el camino al ucraniano Vitaliy Sachko.