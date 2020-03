Sueña Nacho González con alcanzar 300 juegos como Fiera

Tuvieron que pasar ocho fechas en el Clausura 2020 para que Ignacio González tuviera actividad, ante Juárez FC sumó 298 partidos como Fiera, ahora su meta es cumplir 300 juegos, cifra que le gustaría alcanzar ante América.

Contra la escuadra de Ciudad Juárez, González Ibarra sumó 298 partidos, la codiciada cifra 300 la puede alcanzar si alinea ante Pumas y América, este último sería el rival ideal contra el que le gustaría cumplir el triple centenario.

“(Estadio Azteca) El mejor escenario, desde hace mucho quería cumplir estos 300 partidos, desgraciadamente vino el tema de las lesiones y tengo prácticamente dos años que no podía cumplir ese récord, ojalá lo pueda cumplir y ojalá fuera contra el América”, reconoció el defensor.

Con su primer partido en el torneo de su despedida, Nacho González señaló que llegó a dudar de si mismos en los días previos, aunque se quitó de dudas ya que fue una oportunidad que venía buscando.

“Fue una sensación muy rara, en la concentración empecé a sentir muchos nervios y ansiedad como cuando me empezó la lesión, tanto tiempo fuera empiezas a dudar de ti mismo”, señaló el Corazón de León González.

“(Ambriz) Me comentó que necesitaba que contagiara a los compañeros, no me sorprende (jugar) porque la vengo peleando, vengo esperando la oportunidad, tarde que temprano se presenta a cada individuo, el tema es estar listo y yo me vengo preparando desde hace tiempo, empecé esta temporada como quinto central”, agregó el central felino.

Por otro lado reconoció que después de los las derrotas ante LAFC y Chivas se recupera la confianza con el triunfo sobre Juárez, resultado que les eleva el ánimo para encarar a Pumas.

“Es un equipo complicado, Pumas viene haciendo las cosas bien, está bien dirigido, hay que estar concentrados los 90 minutos pero León también tiene gente importante, el equipo se ve sólido”, finalizó Ignacio González.

