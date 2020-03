Sebastián Parra busca impulsar el boxeo en Guanajuato

El boxeo está floreciendo y tomando fuerza en el estado de Guanajuato, uno de sus principales impulsores es Sebastián Parra, promotor de Ring Boxing Promotios, cuyo objetivo es evitar la fuga de talentos.

Para Sebastián Parra, Guanajuato siempre ha sido cuna de talento boxístico pero es la falta de oportunidades para debutar o de fogueo profesional lo que termina por truncar el sueño de muchos boxeadores.

“En Guanajuato hemos detectado que hay mucha afición al boxeo, pero luego faltan eventos, la gente está ávida por ir a ver boxeo profesional en su ciudad, la falta de eventos perjudica porque no favorece que los muchachos se muestren, se práctica mucho el boxeo pero no se le ha dado el apoyo para que crezca, los jóvenes no tienen donde demostrar su talento”, comentó el promotor.

A nivel estado Ring Boxing planea una gira por varios municipios, la intención es que el talento local tenga una plataforma donde dar sus primeros puñetazos como profesionales y en León se pretende sea la piedra angular.

“Venimos de organizar una función en Guanajuato, ahora toca turno a León con ‘Puños de Fuego’ este próximo sábado (7 de marzo), tenemos pensado hacer unas tres o cuatro peleas en León en este año, aquí es donde más boxeadores trabajan y hace falta ofrecerles un peldaño en el que se puedan apoyar y crecer”, agregó Sebastián Parra para El Sol de León.

La función de ‘Puños de Fuego’ es organizada por Ring Boxing Promotions junto a la organización leonesa de MX Boxing. El duelo estelar será entre el leonés Enrique ‘El Diablo’ Méndez ante Edwin Muñoz de Lagos de Moreno, Jalisco.

Luego de la fecha en León, las siguientes funciones de Ring Boxing Promotions serán en el 16 de marzo en Irapuato y 24 de abril en Moroleón.