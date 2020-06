Se desmantelan Las Fieras; Franco y García encabezan las bajas

León, Guanajuato; 8 de junio del 2020.- Se va quien fuera la capitana de Las Fieras en los últimos tres torneos. León hizo oficial la baja de Yamile Franco, su mejor elemento, o al menos eso es lo que dictan los números.

No es un adiós, es un hasta luego.

Simplemente GRACIAS por todo 🦁@clubleonfemenil pic.twitter.com/J2gG4WwFLW — Yam Franco (@Yam_FT) June 8, 2020

La nacida en la capital del país y también seleccionada nacional, afrontó 42 partidos con la playera esmeralda y sólo en dos de estos no fue parte del once titular; además, encaminó al León hasta su primera liguilla en el Clausura 2019 y convirtió 10 anotaciones.

“Llegué con la ilusión de buscar competir y hacer el mejor de los grupos para poder trabajar de la mejor manera y no me defraudaron, me abrieron las puertas para poder demostrar que me podía morir en la última jugada y en el último minuto defendiendo el escudo, la institución y a mi equipo. Ahora tengo que partir, pero volveré y seguiremos haciendo historia juntos. No sé cuándo, pero volveré”, fue el mensaje que compartió Franco a través de las redes sociales.

Previo a su llegada a la capital del calzado, “La Puma” jugó el Apertura 2018 con Toluca y antes fue parte de las Tuzas del Pachuca, con quienes arrancó desde la Copa en 2017.

SE REPITE LA HISTORIA

Tal y como sucedió hace un año, luego de encarar la fiesta grande, el grupo se le vuelve a desfragmentar al timonel verdiblanco Everaldo Begines.

Ver esta publicación en Instagram Gracias!! @clubleonfemenil 🙏🏽 Una publicación compartida de Karla Zempoalteca (@zempo_zh) el 8 Jun, 2020 a las 11:55 PDT

Franco fue la quinta baja, ya que el pasado fin de semana también dijeron adiós Carolina Zepeda, Ami Hernández, Vielka Obregón y Valeria Lagunes, pero después del anuncio de Yamile, también se conocieron las salidas de Diana García, Karla Zampoalteca y la guardameta Daniela Lozano.

García, también surgida de Pachuca, arribó a León para el Apertura 2018, jugó 59 encuentros y en la última campaña que quedó inconclusa por la pandemia marcó cinco goles en ocho duelos; por su parte, Zempoalteca ya no era titular, pero hizo historia al convertirse en la primera seleccionada mexicana en la historia del equipo.

A falta de que se haga oficial, el destino de Yamile Franco y Diana García serán las Águilas del América.





Las Bajas…

Jugadora Posición

Daniela Lozano Portera

Karla Zampoalteca Defensa

Yamile Franco Media

Diana García Media

Carolina Zepeda Media

Ami Hernández Media

Vielka Obregón Media

Valeria Lagunes Media