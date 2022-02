Santo Domingo le gana a León la carrera por la sede de los JCC 2026

Temas meramente políticos y partidistas privaron al deporte leonés, guanajuatense y mexicano, de la gran noticia que este sábado recibió Santo Domingo, República Dominicana, con la obtención de la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su edición número 50.

Ir por la máxima justa deportiva a nivel regional era uno de los planes más ambiciosos en la administración de Isaac Piña al frente de la CODE Guanajuato, así como de Roberto Elías, quien hasta el año pasado todavía fungía como titular de la COMUDE León. Por supuesto, esta idea también era apoyada por el gobierno local, municipal y el Comité Olímpico Mexicano.

El sueño de que la capital cuerera albergara los JCC 2026 comenzó en septiembre de 2019 cuando el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se presentó en las instalaciones del COM para firmar el convenio de postulación.

“Nos emociona que León pueda ser considerada sede de un gran evento deportivo, justo cuando se cumplirán 100 años de estos juegos que precisamente fueron en México. Si regresan a México 100 años después, será una gran ilusión y que mejor que lleguen a Guanajuato”, manifestó en aquella ocasión Rodríguez Vallejo.

Y para consumar esto, se anunció la creación de una Villa Deportiva en León y para la cuál se destinaría un recurso de 250 millones de pesos. Esta obra quedaría enclavada en la Unidad Deportiva Luis I. Rodríguez, mejor conocida como la Deportiva del Coecillo, justo a un costado del Estadio Domingo Santana y donde anteriormente se encontraba el velódromo. De igual forma, la idea era remozar parte de la infraestructura deportiva, hacer uso de otras grandes instalaciones como el Poliforum, el Domo de la Feria e incluso se llegó a pensar que el nuevo estadio de La Fiera, otro proyecto que se quedó en el tintero, podría acoger la ceremonia de apertura y clausura.

Postulación oficial y un rival

En marzo de 2020, una comitiva encabezada por Piña Valdivia, Elías Orozco y Mario García, secretario del COM, viajaron a Panamá para llevar a cabo la postulación oficial de León, esto ante el pleno de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE).

En esa comparecencia, se hizo entrega de toda la documentación requerida y hasta se presentó la que sería la imagen oficial de los Juegos Centroamericanos 2026, con el rostro de un León multicolor. Igualmente, se lanzó un video donde se mostraban los principales puntos turísticos de la ciudad zapatera y varios de sus recintos deportivos.

“En cumplimiento a los estatutos que marca la ODECABE, hago entrega de la ficha de depósito de garantía y carta intención, continuamos cumpliendo en tiempo y forma para lograr obtener la sede del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe León 2026”, expuso Isaac Piña.

Sin embargo, justo en tierras canaleras, se asomaba el primer obstáculo para la candidatura de León y esa fue la sorpresiva postulación de Santo Domingo, la casa del presidente de la ODECABE, Luis Mejía.

Terminó el sueño

Pese a la intención quisqueyana de hacerse con los JCC, todo estaba encaminado hacia suelo azteca y era el deseo de que el centenario de este evento se celebrará en el país donde todo comenzó allá por del año de 1926.

Pero ahora sí, el gozo se fue hasta el pozo, ya que en plena pandemia por Covid-19, el 15 de mayo de 2020, Isaac Piña apareció en redes sociales para dar a conocer que León desistía de competir por la sede de los Juegos Centroamericanos, ¿el motivo?, el desinterés por parte del gobierno federal y la CONADE, liderada por Ana Gabriela Guevara.

“Desde el año (2019) pasado buscamos acercamientos con la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, buscando agendar una cita con el gobernador del estado a través de llamadas y correos sin obtener respuesta a la fecha. De igual forma, solicitamos el aval del gobierno federal para nuestra candidatura. El 28 de febrero mandamos la carta por el mail del gobernador y el 3 de marzo la entregamos en físico. El resultado es que no obtuvimos respuesta ni de la CONADE, ni de la presidencia de la república, por ello hemos retirado la candidatura”, aseveró Piña.

Asimismo, en entrevista para El Sol de León, el ahora ex titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, comentaba que “es lamentable que esto haya sucedido por una falta de comunicación o falta de apoyo. El deporte está muy por encima de todo esto, no sé el razonamiento por el cual el gobierno de la república no haya dado el aval que es indispensable, esto era una decisión a futuro porque cuando llegaran estos juegos ya no iban a estar al frente el gobernador de Guanajuato, ni el presidente”.

Hoy, la ODECABE le dio los juegos del centenario a la República Dominicana, que dicho sea de paso recibirá por tercera vez este evento, en tanto que León solo se quedó con lo que pudo haber sido.