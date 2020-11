Salvador Bravo libera presión tras su primer triunfo con Las Fieras

Las Fieras se reencontraron con la victoria en Toluca, cortaron una racha de 11 juegos sin poder sumar de a tres y su estratega Chava Bravo por fin disfrutó de su primer triunfo al frente del banquillo verdiblanco.

Desde la jornada cuatro que el equipo esmeralda no ganaba, en aquella ocasión superó por la mínima a Juárez y en adelante registraba cuatro empates y siete derrotas, sin embargo, Bravo, que vino al relevo de Everaldo Begines en la fecha ocho, no había tenido la oportunidad de salir airoso desde que tomó las riendas del grupo.

“Liberamos una presión grandísima, hablo a título personal, terminó el partido y me senté en la banca, antes felicité a todas las jugadoras, luego me senté y me quedé dos minutos solo porque liberé mucha presión. En otros partidos el equipo venía jugando bien, teníamos opciones y no el gol no se daba, hubo resultados injustos desde mi punto de vista y definitivamente nos faltó torneo para que las jugadoras asimilaran el cambio de rol, pero los resultados están llegando, ojalá y eso genere confianza para que después del periodo de descanso las jugadoras hagan una excelente pretemporada y el siguiente torneo se aspire a grandes cosas”, manifestó Bravo.

A espera de conocer si la directiva le dará continuidad a su proyecto, el timonel se dijo tranquilo ya que el plantel ha ido de a poco plasmando su idea de juego.

“Hemos alcanzamos esa contundencia que en los partidos anteriores no tuvimos, ganar siempre es prioritario, pero estoy contento porque en mi análisis se gana sabiendo a que jugar, es decir, intentamos ser ofensivos siempre, sabemos que corremos riesgos, pero es el ADN que le estoy tratando de dar al equipo. Para nosotros estos últimos partidos eran muy importantes ya que desde que llegamos hemos tratado de implementar una metodología de trabajo para que a mediano plazo nos diera resultados, ojalá y la siguiente campaña podamos materializarlo”.

El próximo jueves León da cerrojazo a su participación en el Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil recibiendo por primera ocasión en el Nou Camp a las Pumas.

