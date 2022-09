Responderá legalmente Byron Castillo ante acusaciones de federación chilena

León, Guanajuato.- Byron Castillo contrataca y es que el defensor de La Fiera emprenderá un proceso de demanda por difamación sobre la Federación de Futbol de Chile.

Andrés Holguín, abogado del jugador, manifestó en entrevista con la emisión radiofónica Machdeportes de Ecuador, que los representantes del balompié andino podrán ir una y otra vez a la Comisión Apelativa o al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero el fallo seguirá siendo a favor de Castillo y de la federación ecuatoriana, esto en el lio de una supuesta acreditación falsa de nacionalidad y con la que La Roja pretende colarse al Mundial de Qatar sobre la mesa.

“Este partido se puede jugar por tres días seguidos, 10 veces y el resultado va a seguir siendo favorable a Ecuador y por goleada”, manifestó Holguín.

En relación a la demanda que Byron interpondrá a la ANFP, el litigante expuso que “iniciará una demanda por difamación contra la federación chilena. Lo más probable es que se acoja al derecho del silencio ante el llamado de la FIFA por pedido de la federación chilena. Byron Castillo me tendrá que dar un poder para representarlo. Si la FIFA desea, me puedo presentar, al igual que el abogado que lo representó ante el registro civil".

Sin un comunicado oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación, de la Federación Ecuatoriana de Futbol o incluso del Club León, ha trascendido en los últimos días que el seleccionado de La Tricolor estaría presentándose el próximo jueves en las oficinas de la FIFA en Zúrich, Suiza, esto luego que Chile decidiera apelar un primer veredicto que no le resultó positivo. Cabe destacar que justo en esa fecha, Castillo debería estar jugando con la escuadra esmeralda frente a Cruz Azul en la Ciudad de México.

Holguín expuso que “la legislación suiza permite que Byron se pueda acoger al derecho de silencio. Sabemos que van a ir después al TAS, pero eso no nos quita el sueño. No tiene la obligación de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar, no es como Estados Unidos”.

Por lo pronto, a casi dos meses de distancia de la justa mundialista, Castillo y Ecuador seguirán luchando por lo que ganaron dentro del terreno de juego. El lateral se mantiene entrenando con normalidad y entrando en las convocatorias del “domador” Renato Paiva.