Regresa el fisicoculturista leonés Luis Manuel “El Charro” Lomelí

León, Guanajuato.- Luego de casi tres años sin subirse a las tarimas, el fisicoculturista leonés Luis Manuel “El Charro” Lomelí está de vuelta, aunque sólo para hacer formal su retiro con un par de competencias en Canadá.

El próximo 14 de junio estará viendo acción en el Toronto Pro y luego el 6 de julio irá a poner cerrojazo en Vancouver. Ambas competencias llevarán dedicatoria especial para sus hijos, a quienes el IFBB Pro busca dejarles un último mensaje, como atleta en activo.

“Quiero que mis hijos y mi familia vean que cuando uno quiere y le pone dedicación, mucho sacrificio, en realidad se puede, yo quería tener esta revancha conmigo mismo, retirarme compitiendo a un buen nivel, no porque algo médico me lo dijera. No buscó el mejor de los resultados, ante sí buscaba la clasificación al Míster Olympia, pero ahora quiere que vean al Charro decir adiós y entre los mejores”, manifestó Lomelí.

El ex Míster México en 2008 platicó que los últimos años no fueron sencillos ya que “había algo dentro de mi que no me dejó retirarme de la manera que yo quería, venía sobre entrenado, cada año le exigía más a mi cuerpo y tenía dolores muy fuertes, así que el año pasado comencé a meditar, platiqué con mi cardiólogo y ya tenemos ocho meses trabajando para estos eventos que serán mi adiós como culturista profesional”.

Y al mismo tiempo que pone a punto su cuerpo, “El Charro” también prepara la tercera edición de su seminario “Conceptos Básicos del Entrenador”, el cual también ha presentado en otras ciudades de la república como Monterrey, Guadalajara y la capital del país.

Dicha certificación constará de cinco módulos de febrero hasta junio, con la participación de especialistas en la materia como el fisiólogo Mauricio Téllez, el nutriólogo Omar Hernández y el analista biomecánico Marco Vinicio, quien abrirá las ponencias a finales de este mes. La sede será el Salón de la Fama, de la CODE Guanajuato, al interior de la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez y se esperan más de 120 participantes.