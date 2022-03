Rafa Villagómez se cala en los test de la FIA Fórmula 3

El piloto leonés Rafael Villagómez completó de manera satisfactoria sus tres sesiones de test en el circuito de Sakhir, previo a lo que será el arranque de la temporada 2022 de la FIA Fórmula 3.

Sin embargo, pese a completar un importante número de vueltas, el también integrante del equipo holandés Van Amersfoort Racing se mantuvo en las plazas secundarias, lejos de los mejores tiempos y todavía con muchas cosas que trabajar de cara al fin de semana del 18 al 20 de marzo, cuando se ondee en Bahréin la primera bandera verde.

En la jornada inicial de ensayos sobre el trazado de 5.412 kilómetros, Villagómez ocupó el vigésimo séptimo casillero con un crono de 1:49.217, solo siendo más rápido que el español David Vidales y el malayo Nazim Azman. La diferencia del guanajuatense con respecto a Zane Maloney de Barbados, quien estableció el mejor giro, fue de 1.603.

La historia no cambió mucho en la segunda prueba, ya que Rafa apenas pudo superar lo hecho por los italianos Francesco Pizzi y Enzo Trulli. Villagómez registró su vuelta más sólida en 1:49.083, segundo y medio más lento que el novel francés Isack Hadjar de la escudería Hitech Grand Prix.

Finalmente, para la tercera jornada, el oriundo de la capital cuerera se vio más familiarizado con la pista y las prestaciones de su auto, por lo que consiguió meter un giro rápido de 1:48.495, situándose en el vigésimo cuarto lugar, justo en el mismo segundo que sus coequiperos, el argentino Franco Colapinto y el británico Reece Ushijima.

Cabe recordar que después de la visita al Medio Oriente, la F3 se instalará en Europa para correr en Imola (22 al 24 de Abril), Barcelona (20 al 22 de Mayo), Silverstone (1 al 3 de Julio), Spielberg (8 al 10 de Julio), Budapest (29 al 31 de Julio), Spa-Francorchamps (26 al 28 de Agosto), Zandvoort (2 al 4 de Septiembre) y Monza (9 al 11 de Septiembre).

FIA Fórmula 3

Test de Pretemporada (Sakhir)

Resultados Finales

Día 1

Piloto Tiempo

1 Zane Maloney (BRB) 1:47.614

2 William Alatalo (FIN) +0.169

3 Jak Crawford (EUA) +0.185

27 Rafael Villagómez (MEX) +1.603

Día 2

Piloto Tiempo

1 Isack Hadjar (FRA) 1:47.516

2 Victor Martins (FRA) +0.086

3 Jonny Edgar (GBR) +0.113

27 Rafael Villagómez (MEX)+1.567

Día 3

Piloto Tiempo

1 Isack Hadjar (FRA) 1.47.247

2 Jak Crawford (EUA) +0.381

3 Gregoire Saucy (SUI)\ +0.472

24 Rafael Villagómez (MEX)+1.248