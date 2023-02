Puebla siempre será un “primer gran amor” para Nicolás Larcamón

Entre broma y broma, cuando a Nicolás Larcamón se le recuerda al Puebla, el ahora “domador” no duda en señalar que el equipo de La Franja fue como un primer gran amor, aunque ahora el futbol lo pondrá frente a frente con la institución que en 2021 lo trajo al futbol mexicano.

“Siempre el mejor recuerdo, en esta profesión a veces es difícil establecer vínculos en ciertos niveles y ese fue un proceso especial, tuvimos cuatro torneos espectaculares donde terminamos entre los mejores ocho, cuatro liguillas, una semifinal, un equipo con el que logramos reencantar a una ciudad que hacía muchos años no vivía cosas como las que nos tocó vivir. En el adentro hubo algo mágico que indudablemente estamos planteándonos vivir ahora aquí en León, pero sin duda Puebla quedará en el recuerdo por muchísimo tiempo”, manifestó el argentino.

Este martes frente a los camoteros “será un partido durísimo, Puebla viene demostrando una vez más que tiene con qué, su vestuario sigue siendo de gran valía, es un plantel que tiene hambre de seguir viviendo cosas importantes y el trabajo que encabeza Lalo (Arce) se ve con ganas, eso lo vuelve un rival exigente, demandante y nosotros estamos trabajando para llevarnos los tres puntos y darle continuidad al triunfo que sacamos en Querétaro y al buen rendimiento que mostramos ante Pachuca, necesitamos ganarlo”.

Y precisamente de lo que ha sido la labor de Arce con la escuadra de la Angelópolis y a quien lo tuvo de auxiliar, Larcamón apuntó que “es un amigo con el que establecimos vínculos más allá de la laboral, cuando la dirigencia me consultó para darle continuidad al proyecto no dudé en decirles que era el idóneo, obviamente con el riesgo que implica darle una primera experiencia, pero lo ha hecho bien, tiene capacidad, pasión, compromiso y esa es una de las mejores fórmulas para no fallar en este medio”.

SIGUE CONSTRUYENDO

Los esmeraldas van de menos a más en el campeonato y la goleada sobre los Gallos Blancos ayudó en ese proceso de encontrar la mejor versión de un cuadro que venía marchando entre tumbos.

“Estamos en esa idea de construir, ir partido a partido, está claro que en la medida que va transcurriendo el torneo uno va identificando que cuestiones se deben mejorar, estamos claros que vamos en ascenso y es un poco esa premisa de darle consistencia al buen rendimiento y sumándole resultados positivos. Estamos en una semana de tres partidos y el primero ya lo ganamos, sería espectacular volver a sumar, más tomando en cuenta que a partir del próximo mes ya se nos viene la doble competencia”, dijo el timonel leonés.

Para “Nico” Larcamón, aquel choque con Toluca, donde los verdes aguaron estoicamente el empate sin goles con dos hombres menos, detonó para que plantel y cuerpo técnico “nos diéramos cuenta de lo capaces que somos ante la adversidad, desde ahí hubo sensaciones positivas más allá de que no se ganó y que contra Pachuca la sensación fue de cierta injusticia por la producción que tuvimos. Con Querétaro hemos logrado muchas cosas y por eso insisto, vamos encontrando nuestra forma, es importante hacerlo en esta curva ascendente y ante Puebla es una gran oportunidad porque este es un momento del torneo donde volver a puntuar de a tres es trascendental”.