Presenta La Fiera a los nuevos integrantes de la “guarida”

León, Guanajuato.- A diferencia de torneos pasados, donde los refuerzos llegaban ya avanzada la campaña, en esta ocasión La Fiera luce completa y decidida a retomar protagonismo en la Liga MX, pero también a cobrarse revancha de una vez por todas en la Concachampions.

El Club León presumió a sus cinco nuevos rostros para 2023, se trata de los argentinos Lucas Romero y Adonis Frías, así como los mexicanos Jesús “El Canelo” Angulo, Brian Rubio e Iván Moreno.

El proyecto encabezado por el “domador” Nicolás Larcamón pinta bien, ya dio algunos trazos en los encuentros de preparación, sin embargo, a partir de este próximo viernes cuando los esmeraldas visiten al Mazatlán FC, se comenzará a ver si este cuadro tiene lo necesario para devolverse a los primeros planos.

LUCAS ROMERO

Apodado “El Perro”, Lucas Romero es una de las incorporaciones que más llama la atención. El pampero se desempeña como contención y llega procedente del Independiente de Avellaneda, escuadra con la que disputó 117 partidos, marcó cinco goles y registró 11 asistencias. El nacido en Loma Hermosa tiene 28 años y también estuvo con Vélez Sarsfield y de 2016 a 2019 participó con el Cruzeiro brasileño.

“Mi Mayor característica es la dinámica con la que afronto cada partido y cada entrenamiento, es una de mis virtudes que puedo destacar, tengo buen pase, buena salida y me gusta presionar, romper líneas para ir adelante. Estoy muy contento de estar aquí, la forma de trabajar del entrenador me ha hecho adaptarme rápido”, indicó Romero.

ADONIS FRÍAS

Para apuntalar la zaga central está Adonis Frías, jugador que vivirá su primera experiencia fuera del terruño, esto después de militar con Los Andes y el Defensa y Justicia en un par de etapas. El llamado “Tanque” cuenta con 24 años y a mediados de 2022 ya había sido objeto del deseo de varios conjuntos amazónicos e incluso del Cruz Azul.

“Venir a León me motiva mucho, cuando me dijeron no lo dudé, tenía ganas de venir a México porque es un futbol que me agrada. Quiero crecer, ayudar al equipo y me he encontrado un grupo de jugadores con un nivel altísimo, así que si todos tiramos para el mismo lado no tengo duda de que nos irá bastante bien”, señaló Frías.

JESÚS ANGULO

Si hay alguien que llega con sed de revancha y buscando una nueva chance ese es “El Canelo” Angulo, quien desafortunadamente no pudo jugar mucho en Chivas y ahora intentará retomar el camino que lo llevó a ser seleccionado nacional y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El sinaloense es un hombre de mediocampo y sabe que ahí nadie tiene el puesto ganado.

“De Guadalajara no salí de la manera en que quería, no pude darle un campeonato, pero ahora vengo a otro club grande y lo quiero ayudar, quiero un título, llegó motivado, quiero jugar y esto para mí es una revancha. Veo un plantel de calidad, todo está muy parejo y será una interesante competencia interna”, apuntó Jesús Ricardo.

BRIAN RUBIO

Ser atacante mexicano en propio país no es fácil, así lo ha constatado el tapatío Brian Rubio, quien en su momento tuvo que abrirse paso en Juárez y Mazatlán, y ahora tendrá que competirle a dos extranjeros ya consolidados en la nómina verdiblanca como lo son el argentino Lucas Di Yorio y el chileno Víctor Dávila.

“Para todos los delanteros mexicanos es muy difícil luchar entre tanto extranjero, pero a la vez es motivante, te da para estar siempre al cien y mejorar. Este desafío lo tomo con mucho compromiso y responsabilidad, en estos días he conocido el sistema de Larcamón y vamos a trabajar fuerte a lo largo del torneo”, aseveró Rubio.

IVÁN MORENO

Conocer el sistema de Nicolás Larcamón puede ser una ventaja para el surgido de las fuerzas básicas del América, Iván Moreno. El medio de 24 años fue una petición expresa del estratega panza verde y deberá responder a las expectativas, tomando en cuenta que en Mazatlán y Puebla logró responder cada vez que fue requerido.

“El profesor ha confiado en mí trabajo y eso es una gran responsabilidad, conozco como percibe el futbol, como lo vive y él sabe de mis cualidades, por eso desde el día uno el compromiso es total. Sueño con hacer cosas grandes en este club, la afición de León es increíble y el compromiso es darlo todo por esta playera y esta gente”, dijo Moreno.

Las Nuevas “Fieras”