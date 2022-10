Piloto leonés Jesse Carrasquedo en la mira de la academia de Ferrari

León, Guanajuato.- Con la ilusión de subirse a un monoplaza de Fórmula 1 en años venideros, el piloto leonés Jesse Carrasquedo estará en la final mundial de scouting en busca de un lugar en la Academia de Manejo de la escudería Ferrari.

Actualmente, Carrasquedo forma parte del equipo Campos Racing y compite en la Fórmula 4 de España, además de que también ha tenido algunas actuaciones esporádicas dentro de la F4 NACAM. Jesse ha vivido un 2022 complicado, problemas de salud lo alejaron por varios meses de las pistas, pero ahora que se encuentra de vuelta luce dispuesto a cumplir su sueño que es llegar al “gran circo” del deporte motor.

El guanajuatense ha venido trabajando de igual manera con Escudería Telmex y en la academia de pilotos de Sergio “Checo” Pérez; de hecho, ha realizado diferentes test en el viejo continente bajo la mira del integrante del equipo austriaco Red Bull.

We have our final six…



⭐️ Finn Tuukka Taponen

⭐️ Rashid Al Dhaheri

⭐️ Jack Beeton

⭐️ Gianmarco Pradel

⭐️ Emerson Fittipaldi Jr.

⭐️ Jess Carrasquedo



These drivers will join us for the #ScoutingWorldFinals in Maranello next week 💪@ACI_Italia @Motorsport_AUS @escuderiatelmex pic.twitter.com/Y78McMbHeB — Ferrari Driver Academy (@insideFDA) October 18, 2022

Carrasquedo recién tomó parte de una evaluación coordinada por la academia de la escudería del Cavallino Rampante y la FIA OMDAI en el trazado del Autódromo Miguel E. Abed de Puebla, donde junto al brasileño Emerson Fittipaldi Jr., confirmó su pase a la última etapa de este programa.





Aquellos pilotos que sean reclutados por el equipo de Maranello se harán de una beca para correr con la Ferrari Driver Academy un campeonato europeo de Fórmula 4. Cabe destacar que esta es la misma ruta que en su momento siguió el monegasco Charles Leclerc, quien hoy ocupa el asiento uno de Ferrari en la F1 y hasta hace unos días venía peleándole el título mundial al holandés Max Verstappen.

Además de Carrasquedo y Fittipaldi, otros aspirantes que se mostrarán del 24 al 28 de octubre en Fiorano, Italia, son los australianos Jack Beeton y Gianmarco Pradel, el finlandés Tuukka Taponen y el árabe Rashid Al-Dhaheri. Todos estos pilotos se encuentran entre los 14 y 16 años.