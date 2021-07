Satisfecho Paulo Pezzolano con la contundente actuación ante León

Pachuca, Hidalgo; 24 de julio del 2021.- Haberse sacudido la hegemonía esmeralda es un buen augurio para los Tuzos en este arranque del Apertura 2021 de la Liga MX.

“Me parece que el primer tiempo fue parejo, pocas chances de gol de ambos lados, en el segundo salimos con actitud, presión alta, no los dejamos jugar, sabíamos que la cancha les iba a costar, entonces no los dejamos avanzar y por suerte nos llevamos el resultado porque desde hace mucho tiempo que Pachuca no iniciaba un torneo ganando, así que contento por la intensidad mostrada”, señaló el timonel blanquiazul Paulo Pezzolano.

Respecto a lo que fue la gran actuación del “Pocho” Guzmán, quien marcó doblete, el uruguayo dijo que “hemos hablado mucho con él, que agarre la parte física es fundamental y tiene que seguir mejorando en intensidad, viene haciendo trabajos aparte, se quiere superar y su pretemporada fue buena, no esperó nada desde el primer día y está claro que no debe de aflojar porque de nuestra parte va a tener más exigencia, así que debemos recuperar al cien a una gran persona y mejor futbolista”.

Y ante la ausencia de un consolidado como lo es Oscar Ustari, el estratega de Pachuca destacó la presencia del juvenil Carlos Moreno bajo los tres palos.

“Carlos es un portero joven que ha respondido, nunca hemos dudado de él, ha trabajado muy bien y tiene una personalidad impresionante, ojalá siga aprovechando las oportunidades para seguir creciendo y lo de Ustari lo veremos, puede que la semana que viene u otra más, no lo sé, pero esperemos esté pronto para tener el equipo completo”.

Finalmente, pese a la goleada que puede maquillar ciertas cosas, Pezzolano precisó que “nos falta intensidad, obviamente el calor pesó, pero me gustó que no dejáramos jugar a un rival como León que trata bien la pelota y el segundo tiempo me gustó más porque al inicio si nos faltó esa chispa de querer salir a ganar”.