Participan corredores leoneses en Reto la Milla

A manera de fogueo y preparación, corredores de la entidad dieron vida a la 2da edición del Reto la Milla del Reencuentro, certamen al que acudieron los equipos leoneses Naranjo Team y Colibríes.

La unidad deportiva Arnulfo Vázquez Nieto en Guanajuato capital abrió sus puertas a un total de 120 representantes de los municipios de León, Purísima del Rincón, Cortazar, así como una nutrida delegación local.

A la Ciudad Cervantina acudieron deportistas de categorías máster, libre, sub 20, sub 18 y sub 16 de la rama varonil y femenil. Otros clubes asistentes fueron Falcons, Paco Llamas, Chilin, Pedro Silva, Santa Fe, ENMS UG, Cuervos y Julio Almaguer.

Leoneses en acción

El leonés Edgar Ramírez e integrante de Colibríes se llevó el triunfo en la categoría libre con registro de 4:48, seguido por los capitalinos Axel Corona y Ángel Torres cuyo crono fue de 4:51 y 5:05, respectivamente.

Para la libre femenil, Falcons hizo el 1-3 con Verónica Segoviano (7:01) y Mariana Barrón (8:21), el segundo lugar fue para Gabriela Mercado del equipo Santa Fe.

Otra representante de Colibríes que ganó pero en la división sub 20 fue Sareth Ramírez con marca de 6:16, por cuatro minutos de diferencia, Ángela Loera ocupó la segunda plaza al cruzar la meta en 10:43.

Por su parte, el Team Naranjo se llevó el primer lugar en sub 18 femenil gracias a Colette Álvarez cronometrando 6:53, a dos segundos de diferencia quedó María Dorado, mientras Ameyalli Ortiz fue tercera dando un tiempo de 7:15 minutos.

En la sub 16 varonil, Gabriel Pérez se llevó los máximos honores con 6:50, Yectli Ortiz le secundó dando marca de 6:57 y con 7:08 Martín Hernández se quedó con el tercer puesto.

Sandro Rocha (5:01) fue otro medallista de la ciudad cuerera, el especialista en pruebas combinadas finalizó segundo en la categoría sub 18, Ángel Llamas dominó en 4:55, con 5:09 el michoacano Christian Casiano completó el top 3.