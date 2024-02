¡Orgullo “guanajua”! Gustavo Uriostegui a darlo todo en el Rally de las Naciones

León, Guanajuato.- Dicen que en el deporte pocos llegan a ser profetas en su tierra, sin embargo, esta vieja frase es algo que busca cambiar el joven piloto leonés Gustavo Uriostegui, quien va por un fin de semana de ensueño en el Rally de las Naciones.

Deportes Francolí y Damiron debutarán en terracerías del Rally de las Naciones

En charla exclusiva con Organización Editorial Mexicana, el campeón junior 2020 del serial regional NACAM manifestó que se encuentra listo y motivado por volver a recorrer las siempre complejas terracerías guanajuatenses, ahora del 23 al 25 de febrero.

“Esto es algo que me motiva muchísimo, siempre he dicho que el Rally de las Naciones o el de la fecha del WRC es mi rally favorito, acá tengo a la familia, los amigos y que te vean hacer lo que más disfrutas es una sensación que no lo cambias por nada”, dijo Uriostegui.

Será la quinta ocasión que “Gus” afronte el desafío de los caminos de casa, recordando que en 2022 bajo este formato concluyó cuarto dentro de la categoría Rally5, aunque lo hizo manejando en la modalidad de SúperRally tras sufrir un percance. También estuvo en 2021 en el llamado Rally Guanajuato NACAM y sus otras dos incursiones se dieron en el marco del Rally Guanajuato México WRC, donde en 2020 se quedó marginado por un problema mecánico y el año pasado ocupó el vigésimo octavo lugar de la clasificación general y séptimo del NACAM.

INTELIGENCIA ES LA CLAVE

Los kilómetros recorridos le han dictado a Gustavo Uriostegui que el Rally de las Naciones se debe afrontar con cabeza fría, no dejándose seducir por unas rutas que, hasta cierto punto, invitan al piloto a llevar el acelerador a “full”.

“Se debe manejar teniendo en mente acabar, pero es un poco complicado porque a la par vas obligado a mantener un buen ritmo ya que vienen pilotos muy rápidos, hay que mantener ese balance de entre ir rápido y conservar esa sensación de seguridad para poder terminar entero”, aseveró.

Francisco Meza / El Sol de León

En este mismo sentido, el oriundo de la capital cuerera agregó que “esperamos un rally más largo que el pasado, es algo que me gusta porque soy fan de los tramos largos, entonces vamos a tener varios y estos son mis tramos de rally favoritos de todos los que he podido correr, aquí he metido antes buenos tiempos y tenemos la chance de lograr un resultado interesante para el país y claro para nuestro estado y mi ciudad que es León”.

CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL

El piloto de 27 años es un asiduo participante del Campeonato Nacional, al igual que del NACAM, pero en 2022 vivió sus primeras citas internacionales con un par de eventos en Canadá y también estuvo presente en los Juegos Mundiales del Deporte Motor de la FIA que se realizaron en Francia, experiencia que pretende aplicar en esta ocasión.

“En base a eso trataré de hacer lo que llamo un paquete mental, teniendo muy claro como tengo que hacer el rally, ya sea con cierto nivel de seguridad, pero tampoco bajando tanto de ritmo, es importante ir con toda la convicción, está claro que puedes ir rápido, pero una falla y chocas, ahora si vas muy cuidadoso tus tiempos no serán las mejores, entonces todo es con inteligencia, no dejarte llevar al volante por esa sensación de adrenalina y pasión que puedes llegar a sentir, me parece que ahí es donde radica la clave”, añadió.

Deportes De Guanajuato para el mundo: el Rally de las Naciones

“Gus” estará en el Rally de las Naciones a bordo del Renault Clío Rally5, coche de 180 caballos de potencia, caja secuencial de cinco velocidades y con el cual ha venido manejando desde 2021, temporada en la que dejó atrás el Ford Fiesta Mk6.5 R2.





En Números