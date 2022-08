Organizan en León Nacional Juvenil de Medio Fondo

León, Guanajuato.- La fiesta por la Maratón León 2022 no solo es exclusiva para los participantes de dicho evento, por el contrario, se extiende a la población juvenil e infantil y por ello COMUDE León organiza el Campeonato Juvenil de Medio Fondo y un Marathlón Infantil.

Ambos eventos se llevarán a cabo el próximo 24 de septiembre, un día antes de la Maratón León. El Marathlón Infantil inicia en punto de las 8:30 horas en el Distrito León Mex, mientras la justa juvenil tiene como sede a la pista atlética Sabino Rodríguez en la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez.

El Campeonato Juvenil tiene como pruebas los 800, 1500 y 5 mil metros planos. Las categorías participantes en las ramas varonil y femenil son Libre Juvenil (nacidos antes de 1999), Juvenil Élite (2002-2000), Sub 20 (2003-2004), Sub 18 (2005-2006) y Sub 16 (2007).

“Buscamos hacer de una fiesta atlética, es con la intención de estar promoviendo a las nuevas generaciones, los corredores juveniles tienen una oportunidad, por eso se presenta esta convocatoria, sin duda nos llenaremos de grandes hazañas”, comentó Isaac Piña, director de COMUDE León

Para incentivar la participación de atletas de alto rendimiento de Guanajuato y otras entidades, el Campeonato Juvenil cuenta con aval de la FMAA, además repartirá entre una bolsa de $14 mil pesos entre los ganadores de la categoría Juvenil Élite.

Por su parte, el Marathlón Infantil es meramente recreativo, consiste en una carrera en la que se deben superar una serie de obstáculos y juegos inflables. Las distancias varían según la edad, siendo de 50 metros para menores de 4 a 7 años, luego 150 metros para niñas y niños de 8 a 12 años y los participantes de 13 a 15 años deben cumplir con 300 metros.