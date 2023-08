Nicolás Larcamón no esconde un “Conejo” de apellido Brizuela en el sombrero

León, Guanajuato.- Según el timonel esmeralda , Nicolás Larcamón, no tiene por ahora ningún “Conejo” guardado en el sombrero, aunque por otro lado, Isaac Brizuela es un jugador que para nada le desagrada, esto en referencia a los rumores que indican que el elemento de las Chivas habría despertado cierto interés en tierras leonesas.

“La verdad es un jugador que me encanta, pero nada, no manejo la información”, fue todo lo que comentó el argentino en torno a este tema que cobró fuerza, más aún con la situación que atraviesa Brizuela en el Rebaño Sagrado, donde no ha sido considerado a fechas recientes por Veljko Paunovic.

Sin embargo, el “domador” tampoco descartó de manera tajante ya que si sobre el cierre de registros “hay una opción positiva para la institución igual se podría evaluar, pero creo que a estas alturas ya estamos cerrados”.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que, de momento, la directiva verdiblanca encabezada por Jesús Martínez Murguía no se ha acercado a preguntar por el mediocampista, de tal manera que con el reciente arribo del “Diente” López se habría concluido la labor de fichajes.

CONFIRMA MINUTOS PARA “EL DIENTE”

El entrenador de La Fiera dio a conocer que, en la visita de este miércoles al Atlético de San Luis, el exatacante de los Tigres, Nicolás “El Diente” López, recibirá sus primeros minutos con la playera leonesa.

“Esta en convocatoria, la realidad es que el otro día llegó muy próximo al tiempo donde teníamos que definir la nómina, no lo sentí oportuno, pero ahora está considerado, viajará con nosotros y casi seguro que sumará minutos”, aseveró Larcamón.

Para el pampero, López es un elemento que “nos da la posibilidad de que juegue por derecha, izquierda, hasta de centro delantero, tenemos la competencia con Viñas, con “Plátano”, es una linda variable y competencia lo que vemos a tener. La verdad que es un jugador de mucha jerarquía, así que se puso linda la competencia con esas variantes de ataque y a la expectativa de ver cómo funciona”.

Finalmente, se dijo a la espera de saber si repetirá con “Poncho” Blanco en el arco y es que Rodolfo Cota sigue con esa molestia muscular que lo hizo perderse el partido del pasado viernes contra el Mazatlán FC.