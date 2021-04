“Nacho y su representante solo nos dieron largas”: Martínez Murguía

León le ofreció a Nacho Ambriz una extensión de contrato por dos o tres años, pero del lado del estratega y su representante Eduardo Hernández nunca hubo una respuesta en concreto, así lo señaló el presidente de la institución esmeralda Jesús Martínez Murguía.

“Nosotros desde la liguilla pasada nos acercamos con el profesor y su representante y hasta ahora han sido largas, la verdad creíamos en su proyecto y hoy es el momento de cerrar filas, ya hablé con los jugadores, con el mismo Nacho, al final somos profesionales y esta afición y la historia del club merecen respeto, por eso ya estamos viendo lo que viene, pero antes con Nacho defenderemos a muerte este título, estoy seguro que vendrá lo mejor para nosotros y concentrados en lo que sigue”, dijo el mandamás de La Fiera.

El esfuerzo por tratar de retener a Ambriz “fue grande porque estábamos plenamente convencidos en su proyecto, ahí están los resultados y todavía queda esta liguilla que pelearemos a muerte. Hubo muchos meses de negociación en donde no llegamos a un acuerdo por diferentes circunstancias, como lo expliqué se habló con su representante y al final es normal, se puede o no estar de acuerdo, se le presentó un proyecto y al final fueron largas, no se tomó una decisión y nosotros ya vemos lo que es el futuro del equipo”.

Por otra parte, Martínez Murguía aseguró que el plantel se encuentra comprometido en defender la corona y seguir luchando por el objetivo llamado bicampeonato.

“Hoy en día puedo decir que estamos concentrados en lo que viene, el día de mañana ya vendrá mucha chamba para buscar al nuevo técnico, pero sin duda que buscaremos el mejor perfil para que ayude al equipo, acá seguiremos trabajando para que esta institución siga creciendo”.

Jesús lamentó que León todavía no encuentre un entrenador que se establezca por largo tiempo en el club, sin embargo, resaltó que “todos los técnicos que han pasado por aquí han conseguido cosas importantes, quizás unos más que otros, pero todos han jugados liguilla y no sé por qué no se quiere seguir en un proyecto que dará mucho de qué hablar”.

Finalmente, Martínez Jr. aceptó que las puertas del club siempre estarán abiertas para Nacho Ambriz, con quien la relación continúa siendo buena en lo personal y profesional.