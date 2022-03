Mortifica a Ariel Holan el desempeño futbolístico de La Fiera

León, Guanajuato.- Más allá de los marcadores, la manera en que León afrontó la ida ante Seattle Sounders y luego en casa contra Tigres, es lo que orilló a Ariel Holan a presentar su renuncia como estratega verdiblanco, aunque al final esta acabó siendo declinada por la directiva.

“Sobre eso yo tengo un contacto permanente con el presidente (Jesús Martínez Murguía) donde juego a juego vamos analizando las situaciones, así que no pasó por un tema de resultados, yo entiendo que esto es un juego y parte del juego es ganar, empatar o perder y considero que el balance sigue siendo aún positivo, pero en estos últimos partidos no jugamos a la altura y el principal responsable siempre es el entrenador, no me gustaron los resultados ni como jugamos y hay que ajustar, profundizar nuestro sistema porque todos los juegos tenemos el 58 por ciento de la posesión del balón, pero a esa posesión hay que darle calidad”, explicó Holan.

En caso de llegarse a concretar la eliminación en la Concachampions, la permanencia del argentino al frente del banquillo leonés “no la va a condicionar el resultado, acá la situación es clara, en el campeonato local quedan muchos puntos y no es fácil estar jugando copa y campeonato, además tenemos varios lesionados y en el campeonato venimos haciendo las cosas aceptablemente, pero el resultado en Estados Unidos fue algo que no me gustó y ahora tenemos la oportunidad de corregir los errores”.

Asimismo, el “domador” no le pondría la etiqueta de fracaso a un resultado adverso frente a la escuadra de la Major League Soccer y explicó el porqué: “Fracaso no, la verdad es que no lo veo así ante cualquier resultado, lo que si veo es que debemos focalizarnos en nuestro juego, en el orden y en la disciplina. Todos tenemos el sueño de hacer una hazaña, pero acá lo más importante es que recuperemos nuestro nivel futbolístico, nos queda claro que debemos dejar atrás ese rendimiento oscilante de los últimos meses”.

Holan confía en la capacidad de su elenco y por ello se ha alistado una estrategia que le permita a La Fiera ser agresiva en ofensiva, pero también fría e inteligente en zona baja.

“Desde la estrategia uno sabe que hay que mantener el arco en cero y mejorando la calidad de posesión estaremos cerca, hay que tener la pelota e ir a los costados, necesitamos una posesión agresiva y no solo es apretar el botón de ganar porque debemos de ganar, esto es de ir construyendo futbol y para eso hemos trabajado estos días”, aseguró.