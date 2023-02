“Marifer” López prepara la espada rumbo a Panamericano de Esgrima

León, Guanajuato.- Rankeada como la número uno en la modalidad de espada en la categoría cadete, María Fernanda López Meneses se prepara a tope previo a su participación en el Campeonato Panamericano de Esgrima Cadete y Juvenil a realizarse entre febrero y marzo en Colombia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Desde temprana edad, “Marifer” ha practicado diversas disciplinas artísticas y deportivas, entre ellas el ballet, tenis, natación, golf y esgrima, este último deporte fue el que terminó por cautivarla y el que ha practicado los últimos ocho años. El encargado de su formación es el entrenador Erick Trujillo.

Con 16 años, López Meneses crece a pasos agigantados en la pedana y como especialista en la espada. En su trayectoria deportiva ya ha cosechado varios metales en certámenes nacionales. Una de sus conquistas más importantes fue el campeonato en la categoría cadete mayor del selectivo nacional desarrollado en diciembre del 2022 en Oaxtepec, Morelos.

“Ahora me doy cuenta de que el esfuerzo de mucho tiempo y los entrenamientos tienen su recompensa, si se entrena con dedicación poco a poco y con el tiempo se irán dando los triunfos. El selectivo de diciembre me dio mucha satisfacción y orgullo porque salieron muy bien las cosas y ahora soy la número 1 en mi categoría, eso me permitió calificar al Panamericano”, comentó Fernanda López para El Sol de León.

Figurando como una de las mayores promesas de la esgrima mexicana, ahora tiene como nuevo reto su participación en el Campeonato Panamericano que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia del 28 de febrero al 7 de marzo.

“Mi mayor compromiso será dar lo mejor de mí, tomar cada duelo con la mayor concentración y compromiso por ganar. Me motiva pensar que puedo ganar una medalla, estoy muy emocionada por representar a León y a Guanajuato ante esgrimistas de otros países”, añadió la atleta guanajuatense.

MOTIVACIÓN

Para el Panamericano de Bogotá, “Marifer” López no acude como una novata ya que en 2022 tuvo su debut como seleccionada nacional menor y lo hizo en la misma justa continental, pero cuyo desarrollo fue en Lima, Perú.

“En este nuevo reto me siento mucho más preparada, he aprendido mucho en el último año, me siento con más experiencia, sobre todo porque será mi segundo panamericano, en 2022 terminé entre el top 20, ahora todo será distinto, voy por una mejor posición y si puedo hasta una medalla me llevo”, decretó López Meneses.

Actualmente, Fernanda López forma parte de una camada muy interesante de esgrimistas guanajuatenses. Otros atletas destacados son Armando Álvarez quien se ubica entre el top 10 de la división senior, también está Elan Cordero quien se colgó la medalla de bronce en la espada de los Juegos Nacionales CONADE 2022.

La representante surgida de la Escuela de Inicio al Deporte de COMUDE León tiene como principales referentes en este deporte a la estadounidense Katherine Holmes quien ha logrado doble quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Otra de sus heroínas es su hermana Sofía López quien ya acudió a un mundial juvenil de esgrima.