Llegar a León es el reto más grande en la carrera del “Oso” González

León, Guanajuato; 6 de enero del 2021.- En la que fue su primera comparecencia ante los medios de comunicación ya como futbolista de La Fiera, Rubén “El Oso” González no dudó al momento de señalar que llega al mejor club del futbol mexicano.

“Cuando supe del interés de León ni le dude, este es un paso hacia adelante para seguir aprendiendo y mi primer objetivo es ganarme un puesto, se que este es un equipo muy dinámico, que ha venido jugando bastante bien, entonces tengo que entrar rápido en sincronía para aportarle al equipo lo mejor de mí”, apuntó el centrocampista.

El oriundo de la capital del país arriba a tierras esmeraldas con deseos de revancha, luego de que con las Águilas del América fue perdiendo protagonismo en la última campaña.

“Tuve por ahí minutos, pero al final no fueron los que quise, así que en este torneo los objetivos son estar en el once titular semana a semana, tener continuidad de juego, aportar y seguir creciendo, dar lo mejor para que el equipo pueda defender muy bien el título”.

González lo tiene claro, un jugador que presume la etiqueta de refuerzo “tiene que dar resultados rápido, se esperan muchas cosas de mí, que me acople pronto y sea alguien que pueda ayudar al equipo, por eso es un gran reto y un paso muy importante en mi carrera. La verdad que llegar al campeón es una enorme responsabilidad, un club que ha roto récords, es el equipo a vencer, el mejor en jugar y estar en sintonía con todo eso es el reto principal que se me puede presentar, además de que jugar al lado del “Chapito” Montes que fue el mejor futbolista de la liga es algo motivante, así que hay que sacarle provecho”.





ENTRE PURO MEXICANO

Tras la salida del peruano Pedro Aquino, la lucha en la zona del contención quedará sólo entre mexicanos, casos del “Jefecito” José Iván Rodríguez, el canterano Fidel Ambriz y el mismo Rubén González.

“Al final Nacho (Ambriz) definirá quien estará, me toque o no yo siempre estaré al cien con la disposición y ser contención en un equipo tan dinámico beneficia mucho porque en momentos puedes acabar en otra posición debido a esa misma dinámica, entonces voy a tener más soltura y libertad”, afirmó el también ex futbolista de Chivas y Necaxa.

Finalmente, “El Oso” se dijo complacido por reencontrarse con Nacho Ambriz, quien en su momento con los Rayos le aportó “muchísima confianza para seguir haciendo lo que más nos gusta, el te da opciones y libertad para decidir, creo que eso ha ayudado también para que saque a varios jugadores en todos los equipos que ha estado”.