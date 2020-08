Ligas locales seguirán indicaciones sanitarias

León, Guanajuato.- Aunque el semáforo estatal de color naranja permite la reapertura limitada de centros deportivos, los torneos locales y ligas amateur aún no tienen permitido retomar sus competencias.

Siendo las unidades deportivas de la Comisión Municipal del Deporte los recintos donde mayor actividad se tiene, Roberto Elías Orozco, director de esta institución, señaló que de momento no se permitirán los torneos locales.

“Definitivamente no, incluso en la información que presentó Secretaría de Salud, los juegos profesionales se seguirán realizando a puerta cerrada y los partidos y deporte amateur no están autorizados”, señaló el dirigente de la paramunicipal.

Justamente, uno de los circuitos de futbol amateur que programa sus partidos en la unidad Enrique Fernández Martínez, Parque del Árbol es la Liga Comercial de León, la cual se mantiene paciente para regresar al campo de juego.

“Aquí el semáforo naranja (Guanajuato) es por un tiempo corto, para ver el comportamiento de la ciudadanía. Ellos (equipos) están en el acuerdo de que esto se reactive cuando las condiciones lo permitan, muchos de nuestros delegados son gente de edad vulnerable, el que no es hipertenso o es diabético, ningún equipo se ha dado de baja, son equipos de muchos años y de tradición”, señaló Humberto Castañeda.

De igual forma, en la Liga de Veteranos de Santa Rosa saben que deben ser pacientes y acatar las indicaciones de las autoridades.

“El semáforo naranja dice que todavía los eventos al aire libre deportivo no se pueden realizar, nos toca esperar al semáforo verde para poder empezar, además tenemos tres equipos que juegan dentro la Deportiva del Coecillo y no puedo empezar hasta que no abran las deportivas”, puntualizó José Muñoz, dirigente de este circuito.