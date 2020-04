León, Guanajuato; 1 de abril del 2020.- Sin tener a uno de esos centros delanteros llamados “killers” o matones”, León cuenta con la segunda mejor ofensiva de toda la Liga MX.

Y es que al aporte de los nueves nominales de La Fiera durante este Clausura 2020 ha sido escaso o nulo, por lo que la gente de medio campo es quien se ha tenido que repartir la cuota goleadora: Ángel Mena con ocho tantos, Jean Meneses con cuatro, mientras que Ismael Sosa y Luis Montes registran un par.

Leo Ramos, que la rompiera en Lobos BUAP al tener un año 16 anotaciones, ocho en cada torneo (Apertura 2018 y Clausura 2019), simple y sencillamente no ha logrado engancharse al sistema y estilo de juego que los verdes despliegan con Nacho Ambriz en el banquillo.

El delantero argentino ha convertido tres goles en ocho cotejos, los mismos que marcó la campaña anterior. Ramos vacunó a Querétaro, al Pachuca de penal y su último pase a las redes fue en la jornada seis contra el Atlético de San Luis, sin embargo, se le ha cuestionado acerca de porque no ha sido ese delantero constante y efectivo que en su momento llegó a ser J.J. Macías y ya ni se diga Mauro Boselli.

Mientras tanto, a Chuy Godínez se le tenía el mismo proceso de Macías, ambos con pocos minutos en Guadalajara antes de su llegada al equipo verdiblanco, pero a comparación del J.J., esta apuesta le ha fallado al León. El canterano rojiblanco incluso ha tenido que ausentarse por varios periodos debido a sus llamados al Tricolor Sub-23, así pues, sólo ha sido parte de un once titular y eso fue el torneo pasado, mientras que en el actual apenas y registra 88 minutos en cuatro juegos, sobra decir que no ha marcado gol.

Finalmente, poco se puede evaluar del uruguayo Nico Sosa, cuando durante poco más de un mes estuvo entre algodones debido a un desgarre. El apodado “Mosquito” debutó en la jornada cuatro contra Monarcas, pero ingresó al campo a dos minutos del final, en tanto que frente a Monterrey su participación se limitó a ocho minutitos.

Así que con un Ramos intermitente, un Godínez que no ha despuntado y un Sosa afectado por la lesión, Ambriz no tuvo de otra más que echar mano del joven Armando León, que le anotó a Juárez en su debut, además de adelantar en algunos momentos al “Chuco” Sosa y a Joel Campbell, quienes no desconocen jugar de nueves, aunque son elementos que han sido usados más como medias puntas o volantes.

León tiene 24 tantos en 10 duelos, uno menos que el líder Cruz Azul; de hecho, esmeraldas y cementeros, junto a Pumas y Bravos de Juárez, son las únicas escuadras que están en la barrera de las 20 anotaciones o por encima de ella.





La Fiera y sus delanteros…

Jugador JJ MJ JT G TA TR

Leonardo Ramos 8 613 8 3 0 0

Armando León 2 179 2 1 0 0

Jesús Godínez 4 88 0 0 0 0

Nicolás Sosa 2 10 0 0 0 0





Anotadores Esmeraldas

Jugador Posición Goles

Ángel Mena Medio 8

Jean Meneses Medio 4

Leonardo Ramos Delantero 3

Luis Montes Medio 2

Ismael Sosa Delantero 2

Armando León Delantero 1

Joel Campbell Delantero 1

Fernando Navarro Defensa 1

William Tesillo Defensa 1