Laura Galván cumple con los 10 mil metros en Selectivo de Atletismo

Misión cumplida para Laura Galván, la atleta guanajuatense se hizo respetar en casa y se adueñó de los 10 mil metros planos en el Encuentro Selectivo que organiza la FMAA en León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La llamada “Gacela de la Sauceda” demostró su conocimiento de su oficio ya que gran parte de la prueba la desarrolló codeándose con otras corredoras como Citlali Moscote quien justamente fue la primera atleta mexicana en lograr el boleto a París 2024 en la prueba de la Maratón, además de Iris Vázquez y Margarita Hernández.

Fotos: Luis Moreno | El Sol de León

Faltando tres vueltas, Galván amplió su zancada distanciándose hasta casi diez segundos de la jalisciense Moscote. Finalmente, la medallista de oro en los Panamericanos de Lima 2019 se hizo del primer puesto con marca de 34:36, le siguió Moscote con 34:47 y Margarita Hernández fue tercera con tiempo de 35:03.

Con este resultado, la también participante en Tokio 2020 cumplió con creces el objetivo de meterse entre la delegación nacional para los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023. Por otra parte, Galván también busca en tierras zapateras la clasificación en 1,500 y 5 mil metros, pruebas a celebrarse el sábado y domingo, respectivamente.

Deportes Aranza Vázquez se apunta al Mundial de Clavados de Fukuoka

MOTIVADA EN CASA

Siendo toda una atleta internacional, con giras por Estados Unidos y Europa, son pocas las ocasiones en las que Galván Rodríguez corre de manera oficial en Guanajuato, por ello le resulta especial competir en Guanajuato.

“Estoy muy contenta, vengo con la intención de meterme a Centroamericanos en tres pruebas, me siento en un gran nivel, me he exigido bastante en estos meses, entramos en un año muy especial porque se dan muchos eventos, en poco tiempo y hay que planificar todo a detalle porque lo principal es llegar a los Juegos Olímpicos en 2024”, comentó Laura Galván para El Sol de León.

Otro evento que tiene en la mira es la clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo de Budapest 2023 a celebrarse entre el 19 y 27 de agosto “Otro gran evento que pienso hacer es el Campeonato Mundial porque ahí te mides con muchas de las atletas que pueden estar en Olímpicos, trabajaré para lograr la clasificación”.

En el corto plazo, la fondista “guanajua” regresa a Estados Unidos ya que tiene programado participar en una prueba de 5 mil metros en California a principios de mayo.

Encuentro Selectivo FMAA San Salvador 2023