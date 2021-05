José Urbina, comprometido bajo el arco de La Fortaleza FC

Una baraja de jóvenes leoneses forma los pilares de La Fortaleza FC, entre ellos está el cancerbero José Luis Urbina Puente, quien se dice listo para competir al máximo nivel en la United Premier Soccer League MX.

El portero de 28 años, será uno de los rostros a seguir ya que fue nombrado como ‘jugador franquicia’ de La Fortaleza FC, además de perfila como pieza clave para el estratega Edgardo Meléndez.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Osvaldo Rodríguez de nuevo es baja para los esmeraldas

“Es un reto que tomo con mucho compromiso y agradecimiento para la directiva de La Fortaleza. Más que presión, es una motivación ser la imagen, ser uno de los referentes del equipo, esto se gana con buenas actuaciones dentro del campo y eso quiero dar en cada partido, que se hable de nosotros por el buen juego”, comentó Luis Urbina para El Sol de León.

Inicios

Urbina Puente realizó sus primeras atajadas en las fuerzas básicas del Club San Luis, militó en la sub 17, sub 20 y luego al primer equipo, aunque no debutó en el máximo circuito tuvo como mentor al histórico Oscar ‘Conejo’ Pérez.

Tras una campaña en Primera División pasó a Segunda División donde jugó para Tampico Madero y Mineros de Fresnillo, con la franquicia zacatecana logró un ascenso de categoría de Nuevos Talentos a Premier.

“Empecé en San Luis estuve desde sub 17, sub 20 y en Primera (División) me tocó ser banca en varios partidos, luego jugué dos años en Tampico Madero y entre 2014 y 2015 jugué en Mineros de Fresnillo donde fui campeón de Liga y luego de Ascenso”, agregó el guardavallas.

Posteriormente tuvo un breve paso en Alacranes de Durango y una segunda etapa con Fresnillo, de 2018 a 2021 fue parte de franquicias de Liga Premier como la Universidad Autónoma de Zacatecas y los Pioneros de Cancún.

Justamente la plantilla quintanarroense es de donde llega procedente Luis Urbina, en el último año futbolístico tuvo actividad en 16 partidos sumando 1440 minutos bajo las órdenes del técnico yucateco José Moguel.

UPSL MX

La UPSL MX confirmó como fecha de inicio de su primera campaña en México para el próximo 4 de junio, el calendario de juegos aún no es confirmado ya que La Fortaleza quedó ubicado en la Región Centro, las otras zonas en las que se dividió el país son Noreste, Norte y Sureste.