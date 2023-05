Joel Campbell adelanta despedida de Club León

León, Guanajuato.- Terminó el ciclo de Joel Campbell con Club León, el propio futbolista ha confirmado su salida la cual será concretada después de disputar la final de la Concachampions 2023 ante Los Angeles FC.

Fue en entrevista para ESPN Costa Rica que Campbell reconoció que no seguirá más con La Fiera, su ciclo terminó por lo que descartó una renovación de contrato. Ante esta decisión, solamente le restan 180 minutos para defender la camiseta esmeralda.

“No, no voy a continuar, mi paso acá finalizó, pero quiero terminar de la mejor manera posible estos dos partidos, quedando campeón, siendo profesional como lo fui durante todo este tiempo, estoy muy contento con el equipo con todo lo que nos dimos, nada más le pido a Dios cerrar con broche de oro”, comentó Joel Campbell.

Tras la eliminación de La Fiera en el repechaje del Torneo Clausura 2023, ahora “último baile” del dorsal número “12” está definido para el 30 de mayo con la final de ida en el Estadio León y luego la vuelta el 4 de junio en territorio angelino.

Sobre su paso por la Liga MX que se extendió de 2019 a 2023 resaltó que fue fructífero, como panza verde fue campeón y vivió hechos históricos, mientras que con Rayados acudió a un Mundial de Clubes. Para cerrar con broche de oro quiere levantar el título regional.

“La verdad es que todos los equipos con los que he estado me ha ido bien y he disfrutado mucho la experiencia, pero acá en el León ya he vivido tres años, uno viví en Monterrey dónde fui a un Mundial de Clubes, pero acá en León fui campeón, perdí una final, estuve en el equipo de las doce victorias, que fue un récord en el fútbol mexicano, y siempre me he mantenido jugando, contento con estar cerca de un título más, esperando irme con un título internacional, es algo que el equipo no ha logrado, me encantaría irme formando parte de la historia del primer equipo campeón de Concacaf”, expresó el mediocampista.

Enfundado en la camiseta verdiblanca, Campbell disputó más de 120 partidos, marcó nueve goles, además de nutrir su palmarés con el título en el Torneo Gurd1anes 2020.