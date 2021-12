Jackie Nava colgará los guantes el próximo año

El adiós está cerca. Será el próximo año cuando la gran campeona mexicana, “La Princesa Azteca” Jackie Nava, se despida del boxeo luego de poco más de dos décadas de trayectoria.

Luego de hacerse con la faja diamante súper gallo del CMB, tras vencer en octubre pasado a Mariana “La Barbie” Juárez, la hija prodigo de Tijuana tiene bien claro que para 2022 serán un par de peleas más y posteriormente a colgar los guantes.

“El año que viene ya es para despedirme, quiero hacer un par de peleas más, estoy buscando una pelea a nivel internacional, eso es lo que me ha faltado, inicié mi carrera peleando en Estados Unidos, pero no en carteleras grandes, me encantaría estar en una cartelera grande, ya estuve a punto de hacerlo en la pelea del “Canelo”, al final no se pudo dar, pero cerrar mi carrera en una cartelera internacional sería un sueño”, platicó Nava en exclusiva con El Sol de León.

Rivales en la mira, hay varias, desde la boricua Amanda Serrano, hasta la duranguense Yulihan “La Cobrita” Luna, aunque todavía no hay nada finiquitado.

“Amanda es una de las que estamos viendo, pero creo que va a pelear en un peso más arriba del mío, incluso si se llegara a hacerse todavía tendría que pelear yo en pluma y otra opción es “La Cobrita”, pero me gustaría un título gallo, eso sería una palomita más a mi carrera, ya veremos qué posibilidades hay”.

A sus 41 años, la bajacaliforniana ostenta un récord 39 victorias, 16 por nocaut, suma cuatro descalabros e igual número de empates. En su palmarés ha ostentado diversas fajas del CMB y la AMB, siendo monarca mundial en dos diferentes divisiones, gallo y súper gallo.

Un antes y un después

Desde su debut en mayo de 2001, Jackie Nava resultó un parteaguas en el pugilato femenil mexicano y es que sus hazañas arriba del encordado han sido fuente de inspiración para muchas peleadoras nacionales e internacionales.

“Me tocó romper ciertos estereotipos, cuando empecé no había boxeo femenil, no había peleas estelares, entonces nos fuimos metiendo poco a poquito, que se viera el trabajo arriba del ring y lo importante es que fui abriendo camino, así que quiero dejar huella en México como persona y no solo como boxeadora”.

Finalmente, la fronteriza dejó en claro que el retiro se da “no porque ya no pueda, sino porque también traemos otros proyectos, estamos manejando algunos jóvenes, van a ser 21 años de carrera y creo que toda etapa tiene su final, tengo dos niñas con las cuales quiero compartir muchas cosas y seguir entrenando es restarles tiempo de calidad”.