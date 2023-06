Inspirado en sus hermanos, Jesús Gutiérrez quiere brillar en Bogotá 2023

Jesús Alberto, el hijo menor de la familia Gutiérrez Bermúdez se inspira en sus hermanos Juan José y Raúl, ambos seleccionados nacionales en paranatación, misma disciplina en la que tendrá participación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, certamen en el que quiere emular a sus familiares y subir al podio.

“Ir a Bogotá es un sueño que se hace realidad para mí, me toca ir como representante de Guanajuato y México, es una gran oportunidad para demostrar de lo que soy capaz, de poner en alto el nombre de mi país y darle otra alegría a mi familia, mis hermanos (Raúl y Juan José) han hecho grandes cosas”, comentó Jesús Alberto Gutiérrez en charla para El Sol de León.

Con 16 años, “Chuy” como cariñosamente le llaman familiares y amigos tiene como principal ejemplo a sus dos hermanos Raúl y Juan José, ambos con destacada trayectoria en la alberca como multimedallistas nacionales, además de que han competido en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y el Mundial Paranatación Madeira 2022.

“Quiero hacer lo mismo que ellos, ganar e ir a eventos en otros países, conseguir medallas. Me siento apoyado porque siempre me dicen que le eche muchas ganas en la alberca, siempre me están dando buenos ánimos en los entrenamientos y mis competencias”, añadió el tritón irapuatense.

Para la justa continental que tendrá lugar en Bogotá, Colombia del 2 al 12 de junio, Jesús Alberto forma parte de seis representantes de Guanajuato que acuden a los Juegos, en lo que respecta a la delegación mexicana, esta suma 84 deportistas: 49 hombres y 35 mujeres.

Sueño Bogotá

Para los Juegos de Bogotá 2023, el “guanajua” de 16 años competirá en las pruebas de 50, 100, y 400 metros libres, junto a los 200 combinados, 100 pecho y 50 mariposa, en todas sueña con colgarse una medalla.

“Voy a seis pruebas, estoy ilusionado por ganar medallas en todas, pero las que son mi fuerte son el 200 combinado y el 400 libres, son las pruebas en las que me he preparado más, en las que me siento muy fuerte”, concluyó Gutiérrez Bermúdez.

Resaltar que los otros representantes de Guanajuato que viajan a Colombia son los leoneses Ángel Camacho y Karen Amelyn Morales, ambos en paranatación, además de Regina Gómez paratletismo. Otros que van a las pruebas de pista son Amairany Rubio Pizano y Efrén Itamar Olivares, los dos originarios de Juventino Rosas.