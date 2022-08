Goleada a domicilio del León Femenil sobre Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Las Fieras quieren liguilla y por lo pronto, hilaron su segundo triunfo al pegarle de visita 4 por 2 a las Bravas de Juárez, quienes una jornada antes le habían arrebatado el invicto a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Pero lo anterior no inmutó al conjunto dirigido por Adrián Martínez, por el contrario, las esmeraldas le metieron efectividad de cara al arco rival, algo que no consiguió la escuadra local, que de haber capitalizado gran parte de las chances que generó en la primera mitad, quizás el resultado no hubiera sido tan favorecedor para León.

Apenas al minuto uno, las del Bajío se adelantaron en una acción que nació desde el servicio de banda de Díaz y que dentro del área resolvió Daniela Calderón, marcando de tres dedos su cuarta anotación en la campaña. Las verdiblancas hacían efectivo su primer arribo sobre la meta defendida por Stefani Jiménez.

Luego se vino el concierto de fallas de las fronterizas, aunque la portera leonesa Ángeles Martínez también tuvo que ver en eso. Zuazua dejó ir un par, perdiéndosela en el mano a mano frente a Martínez y después en el cobro de un tiro de esquina por el costado de la derecha que cerca estuvo de ser gol olímpico. Por su parte, Seoposenwe pudo quitarse a Ángeles en la salida, sin embargo, la delantera sudafricana se tardó un tiempo y eso le permitió a Martínez rehacerse para enviar a tiro de esquina.

Juárez presionaba, pero León era el de la contundencia y al 27´, Cuevas metió el freno dentro del área, levantó la cara y sirvió a la llegada de la argentina Romina Núñez, quien marcó su primera diana en la Liga MX Femenil. Parecía que las panzas verdes lo resolvían en 45 minutos, solo que a balón parado Andrea “La Chata” Hernández recortó distancias.

Las pupilas del “Grande” Martínez, expulsado al entretiempo, no cambiaron tanto sus planes para el complemento, nuevamente esperaron atrás, fueron pacientes y una peinada de Mariana Larroquette significó el tercero de Las Fieras.

Las Bravas lucían liquidadas, más aún con el cuarto, obra de Madeleine del Arco al 77´ de tiempo corrido, cerrando la pinza en el disparo de la tica Rodríguez. Sobre el final, las de casa volvieron a acercarse con la pena máxima de Miah Zuazua, pero ya no hubo más sobre la grama del Olímpico Benito Juárez. León suma 14 puntos y se ve a tiro de piedra de la zona prometida, misma a la que buscará llegar después de la pausa por la fecha FIFA.