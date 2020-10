Gerardo Ulloa se enfoca en la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

León, Guanajuato.- Recién desempacado de Europa, donde obtuvo un histórico triunfo dentro del serial de Copa del Mundo, el pedalista de montaña y representante guanajuatense Gerardo Ulloa se dijo ahora enfocado en el que será su ciclo de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Muy contento por este resultado en República Checa, creo que fue el fruto de varios años de trabajo que se venía haciendo, tenía mucha ilusión de ganar, lo platicaba con el equipo y el entrenador, había visto varias competencias de como se manejaba el evento de short track e iba enfocado en ese objetivo que era ganar”, manifestó Ulloa Arévalo.

El también campeón centroamericano y panamericano señaló que nadie le roba el sueño de ganar una presea olímpica el siguiente año, más aún cuando ya demostró que puede pelearle del tu por tu a la crema y nata de su disciplina.

“Me di cuenta en estas competencias que puedo luchar con los mejores del mundo, así que estamos enfocados en los Olímpicos, pero también hay que trabajar algunas cosas, reforzar otras, pero claro que hay la ilusión de ganar una medalla para nuestro país. Pienso que se puede ser bastante competitivo, quizás ellos (europeos) tienen más eventos, pero todos tenemos dos pies, dos manos, ahora nosotros llegamos sin tantas competencias en Europa y ganamos, así que podemos estar ahí peleando muy fuerte”.

LE RECONOCEN EN GUANAJUATO

Nacido en la perla tapatía, pero representando a Guanajuato desde hace ya cinco años, “Geras” Ulloa sigue llenándose de laureles, ahora con la designación del Premio Estatal de Deporte en la categoría de mejor deportista convencional y el cual le sería entregado el próximo mes de noviembre.

“La verdad que es algo muy bonito saber que fui acreedor a este premio, sé que en Guanajuato hay varios atletas con grandes resultados, por eso me da mas orgullo ganar este premio y contento de representar a ese estado que me abrió sus puertas y me apoya”.

AJENO AL TEMA FODEPAR

El ciclista “guanajua”, que de igual forma corre bajo los colores del Ejercito Nacional, no quiso ahondar mucho en el tema de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), sin embargo, aseveró que todo atleta mexicano debe tener derecho a un apoyo económico para su preparación y vida diaria.

“No estoy tan involucrado en eso, trato de enfocarme en mi deporte, como deportistas necesitamos estar al cien y si te pones a pensar mucho en eso si te distrae bastante, pero nosotros damos todo por el país y esperamos que de alguna manera se nos remunere ese esfuerzo y sacrificio, pero yo trato de estar al cien en mis competencias y no pensar en tantas cosas porque si no me volvería loco”.

Gerardo llegará en los próximos días a esta ciudad de León para recuperarse de una caída que tuvo en el Mundial de la especialidad celebrado en Austria y alistarse de cara a una gira por Colombia con el equipo de ruta Sub-23 del AR Procycling Team.