Gaby Martínez mantiene la mira en los Olímpicos de Tokio 2020

La clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luce complicada, pero aun así la tiradora leonesa Gabriela Martínez ya alista los que serán sus últimos cartuchos para intentar colarse a la justa veraniega.

Martínez sólo tiene una vía de acceso a los olímpicos y esa es por medio del ranking internacional, para ello viajará en enero al viejo continente, donde tomará parte de las Copas del Mundo de la ISSF a celebrarse en Austria y Alemania.

“En mi caso y el de otra compañera se puede decir que existe todavía una posibilidad de ir a Tokio, así que nos van a preparar para llevarnos a esas Copas del Mundo y ahí debemos mejorar nuestro ranking, a medida que pase eso buscaríamos la cuota olímpica que es algo difícil ya que sólo se da una por ranking”, manifestó la medallista panamericana por equipos en entrevista con el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Debido a que estos eventos también serán decisivos para otras competidoras en la modalidad de rifle de aire, Gaby precisó que “habrá un alto nivel competitivo, pero voy decidida a subir mi ranking, algunas ya tienen su boleto olímpico y con eso el ranking se va adecuando, pero la idea es mejorar y tener la posibilidad de conseguir esa cuota”.

Por otra parte, Martínez aceptó que el 2019 fue un año de aprendizaje, donde si bien logró una medalla panamericana por equipos, en el plano individual los resultados quedaron por debajo de las expectativas y hasta la mala suerte la persiguió en la última selectiva nacional en Guadalajara, cuando por un malestar físico tuvo que abandonar la competencia.

“Al final no me arrepiento de nada, sé que por algo pasan las cosas, me hubiera gustado tener mejores resultados en los Panamericanos de manera individual, por equipos se hizo lo que se pudo, fue un bronce, pero ahora ya hay que pensar en lo que viene”, precisó.