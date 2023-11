Tesillo se plantea grandes objetivos personales y con Club León

León, Gto.- En la recta final del Apertura 2023 y a las puertas de un nuevo certamen internacional, William Tesillo piensa en contender al título de la Liga MX, además de lograr con Club León una actuación memorable en el Mundial de Clubes para así figurar nuevamente entre la selección de Colombia.

Con cinco años en la institución felina, el futbolista sudamericano ha sido parte de títulos obtenidos por León como el Torneo Guard1anes 2020, la Leagues Cup 2021 y la Concachampions 2023, pese al palmarés, el defensor piensa en lograr más.

“Feliz de representar este escudo (Club León), desde que llegué a León, la verdad me he sentido orgulloso de estar acá, de mirar atrás lo que he conseguido con el equipo, la hinchada, lo que representa este equipo. Yo feliz de poder haber ganado algunos títulos desde que llegué a la institución”, comentó William Tesillo en entrevista para la Liga MX.

En el ocaso del certamen mexicano se dice: “Primero enfocado en el torneo local, obviamente los objetivos son muy claros; clasificar a liguilla, tratar de ganar el título, creo que tenemos un buen equipo para poder hacerlo”.

“Para mi alcanzar otro título de liga sería importante, el equipo viene bien, hace poco alcanzamos un torneo que se nos había hecho esquivo que era la Conca y lo pudimos alzar, eso fue algo emotivo porque ya habían sido cuatro torneos atrás que no habíamos podido y lo pudimos lograr. Ahora alcanzar una liga sería muy importante para podernos irnos también motivados al Mundial de Clubes”, agregó el defensor felino.





OBJETIVO MUNDIAL

Luego de padecer las eliminaciones en la Concachampions 2020, 2021 y 2022, Tesillo y La Fiera alcanzaron la gloria al conquistar la edición de 2023, este título que catapultó al conjunto zapatero al próximo Mundial de Clubes 2023 como representante de Concacaf.

“Ya está muy cerca, el Mundial de Clubes es una vitrina tanto para el club como para nosotros. Hemos logrado algo importante, desde que llegué aquí todos mis compañeros queremos hacer historia en un club tan grande como lo es Club León, historia es ir al Mundial de Clubes y hacer una buena presentación, pero por lo pronto enfocarnos en el título local”, ahondó el capitán esmeralda.





SELECCIÓN

Otra meta que tiene el central de 33 años es volver al representativo nacional de Colombia el cual inició su andar en la nueva eliminatoria mundialista.

“Uno como futbolista, ir a la selección es el máximo logro, es como graduarte, cantar el himno estando con la camiseta de su país no tiene una descripción. Trabajo siempre para tratar de estar, ahorita lastimosamente he estado lesionado, ahorita regreso otra vez, renovando fuerzas, tratando de aportar al equipo (León)”, concluyó Tesillo Gutiérrez.

Resaltar que el conjunto del Bajío tiene por delante la disputa del Play In, nueva fase de eliminación en la que se mide ante Atlético de San Luis.

Posteriormente en diciembre se tiene la cita mundialista en la cual debutan el próximo 15 de diciembre enfrentando al Urawa Red Diamonds de Japón y representante de Asia.

En números

11 torneos suma Tesillo con Club León

3 títulos suma como verdiblanco

968 minutos ha jugador en el Apertura 2023