“Tano” Ortiz se da golpes de pecho y hace suya la derrota ante León

León, Guanajuato.- Sin rodeos ni buscar culpables entre sus jugadores, Fernando Ortiz hizo suya la derrota en León, aunque no hace leña del árbol caído, ya que su equipo se mantiene entre los líderes del Clausura 2024 y a la vez encara semifinales de la Concachampions ante Columbus Crew.

Futbol Resalta Bava regularidad y equilibrio de Club León

“Hay que aceptar la derrota, no tuvimos una buena tarde, el responsable soy yo. Ya van cuatro partidos que tenemos, cuatro partidos que no podemos sumar de tres, somos conscientes que tenemos que ir partido a partido”, subrayó Fernando Ortiz en rueda de prensa post partido.

Con la seguidilla negativa en el certamen local, el estratega regio descartó que se pierda el orden táctico de cara a la contienda internacional ante Columbus.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“No soy de la idea que sí hay algo mal estructurado u organizado. El equipo y jugadores entienden que está en doble competencia y estamos preparados para poder afrontarlo. Qué nos pasó, no tuvimos una buena tarde, qué futbol nos faltó, todo. Este no es el Monterrey que me gusta, el responsable soy yo, a veces las situaciones no son las adecuadas”, ahondó Ortiz.

A una fecha para cerrar el Clausura 2024 ante Necaxa, el timonel de la Pandilla, ahora cambia de chip dejando la Liga MX atrás para alistar la semifinal de la Concachampions.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Mi cabeza está puesta en el día miércoles contra Columbus, no puedo utilizar el día de mañana en qué hacer ante Necaxa, si no le hago un buen partido en la primera ronda contra Columbus. El miércoles es donde está el enfoque en mi cabeza y no en más”, concluyó el ‘Tano’.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Futbol León derrota a Monterrey y mantiene vivas sus posibilidades de Play-In

Justamente, tras el revés en el Bajío, los Rayados deben preparar la visa y la maleta, ya que viajan a la Unión Americana para disputar la semifinal de ida el próximo 24 de abril en casa de Columbus Crew.