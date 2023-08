Rodolfo Cota le deja a Larcamón la decisión de su regreso a la actividad

León, Guanajuato. - Rodolfo Cota habló en la “guarida”, lo hizo después de mucho tiempo y justo en un lapso complicado, donde una lesión muscular le hizo perder una racha de prácticamente año y medio sin dejar la titularidad bajo los tres palos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Fue el pasado viernes ante Mazatlán cuando de manera sorpresiva, “Poncho” Blanco estuvo en el once inicial, algo que se había dado por última ocasión en la jornada cuatro del Clausura 2022.

Cota explicó que “es una lesión que me pasó en la pretemporada en Toluca, ya me había pasado en la otra pretemporada, pero esa vez fue del otro lado, en el izquierdo y ahora me tocó en el derecho que según es con la que le pego bien, pero ahora me ha costado más el poderla llevar en estos partidos y llegó un punto donde ya no le podía ni pegar”.

Desde que el mazatleco arribó a León, en contadas ocasiones se ha ausentado, incluso en su momento se colocó por delante de un William Yarbrough que mejor tuvo que salir a la Major League Soccer de los Estados Unidos a buscar minutos. De esas pocas veces que Cota no estuvo disponible con La Fiera fue por sus llamados a selección o por un contagio de Covid-19, eso en 2020.

Te puede interesar: Rodolfo Cota se aferra al sueño mundialista de Qatar 2022

El guardameta hizo el viaje a San Luis ya que “me siento bien, hicimos un estudio y me encontraba a un 90 por ciento, el doctor y los fisios vieron que prácticamente ya estaba bien, pero eso es decisión de “Nico” (Larcamón) para ver si estamos ya en este juego”.

Esta claro que Cota desea volver a jugar, pero también se dijo respetuoso con la decisión del entrenador y con la tranquilidad de que Blanco puede hacer el trabajo, siendo que “es una persona a la que conozco de mucho tiempo, uno ve el día a día y se sabe de lo que trabaja, lo que hace y está siempre comprometido con el equipo, siempre con buena disposición y cada vez que le ha tocado ha respondido para bien”.

En Números