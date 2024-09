Ricardo Peláez se desborda en ilusión por llegar al Salón de la Fama

León, Guanajuato. Ser inmortalizado en el Salón de la Fama es para Ricardo Peláez el pináculo de una vida dedicada al futbol como jugador y directivo. Brillar en la cancha como goleador, jugar un Mundial y dirigir desde el escritorio a grandes equipos fueron esfuerzos que ahora tienen su recompensa.

Referente del balompié mexicano entre las décadas de 1980 y 1990 con el Club América y Necaxa, Peláez Linares vive quizás el partido más importante de su trayectoria, aquel en el que se ensalza su legado e inconmensurable presencia en el terreno de juego donde figuró como líder y goleador, cualidades que hoy lo hacen uno de esos nuevos “inmortales” que son exaltados en la vigésimo segunda Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama.

“Me siento muy ilusionado, todo esto me hace recordar muchas cosas que ya pasaron. Cómo me hice futbolista en las calles, jugando en la escuela, en las mejores ligas amateur, muchos amigos en este recorrido, muchos entrenadores, cómo fui profesional de la noche a la mañana. A los 22 debuté, pero yo no hice fuerzas básicas, ese paso del futbol amateur al profesional que es terriblemente enorme. La verdad me hace recordar tantas cosas. El futbol te hace ser mejor persona,” subrayó Ricardo Peláez a su llegada a tierras zapateras.

Con 61 años, la nostalgia y las memorias desbordan por la mente del ahora analista deportivo, resalta estar contento con todo lo hecho durante su carrera como profesional, en la que, más allá de los títulos, una de sus metas más grandes fue participar en una Copa Mundial.

“Estoy satisfecho por lo que hice, por haber cumplido mis metas; jugar un mundial con mi selección, defender el escudo nacional y cantar el Himno Nacional, meter dos goles, uno contra Corea y el otro a Holanda. Ese es el techo en la carrera de un futbolista: ir a un Mundial. Entonces, me da mucha ilusión, pero todo esto es pasado y el hecho de que en este evento se reconozcan las carreras de muchos lo valoro mucho”, añadió el exmundialista en Francia 1998.

Con 187 anotaciones, Peláez se ubica entre los mejores anotadores de la Primera División y resaltó: “Gracias a la gente que votó por mí, soy uno de los mejores anotadores mexicanos, soy el onceavo contando extranjeros, así que por estadística ya me tocaba estar en el Salón de la Fama, estoy muy agradecido y contento.”

Pese a debutar con las Águilas, conjunto con el que se coronó en el Torneo PRODE 85, Ricardo Peláez alcanzó su mayor brillo con Necaxa, institución para la que levantó los títulos de Liga en las campañas 94-95 y 95-96, al igual que una Copa México y un Campeón de Campeones.

Tras su retiro incursionó como analista deportivo para la televisión, luego se mantuvo cercano al futbol, pero con el rol de director deportivo de clubes como América, Cruz Azul y Chivas.