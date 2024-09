Hernán Cristante entre “gigantes” del arco en el Salón de la Fama

León, Guanajuato.- La doceava generación del Salón de la Fama del Futbol Internacional tiene una peculiaridad, se trata de tener cinco grandes cancerberos y uno de esos lo ganó absolutamente todo en el futbol mexicano defendiendo el arco de los Diablos Rojos del Toluca, el argentino Hernán Cristante.

“Estoy contento, sorprendido, son de esas cosas gratas que te pasan en la vida y se trata de disfrutar de la mejor manera, si soy sincero era algo que no me esperaba y de repente me marcan para darme la noticia, así que honrado por esto”, comentó Cristante Mandarino en su arribo a la capital del calzado.

Los choriceros, al igual que Gimnasia y Esgrima de La Plata, son las dos instituciones que marcaron la trayectoria deportiva del sudamericano, quien con el conjunto del Estado de México logró conseguir cinco campeonatos.

“Esta carrera me dejó amigos, muchos amigos, creo que es lo más agradable que me ha pasado y más allá de haber estado en una gran institución como lo es Toluca, haber salido de un club que amo como lo es Gimnasia, pero la verdad que rápido pasó todo y esta carrera me lo dejó todo, esas ganas de superarme y también en el deporte encontré valores de vida”, aseveró.

Además de Cristante, otros guardametas que serán entronizados son los alemanes Oliver Kahn y Sepp Maier, el paraguayo José Luis Chilavert y el peruano Walter Ormeño.

“Yo me siento el chiquito de todos ellos, conozco bien a Chilavert, he crecido viendo arqueros como Maier e incluso Oliver que es más de mis tiempos y uno siempre lo vio como ejemplos, modelos a seguir, la realidad es que es gente de alto calibre y por eso me siento como el más chiquito de este gran grupo de arqueros”, señaló el ahora entrenador.

Finalmente, Hernán Rolando señaló que la disciplina fue base para gestar una exitosa carrera de 28 años, repartidos en seis diferentes instituciones. En México, militó de igual manera con los Leones Negros de la U. de G., donde colgó los guantes en 2012.