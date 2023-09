Reconoce Cota carencias y baja de juego de Club León

León, Gto.- En el papel de referente y líder de Club León, Rodolfo Cota no se oculta en los vestidores y bajo la portería, por el contrario, tomó lugar ante el micrófono para reconocer que Club León padece de algunas carencias que le han impedido tomar mayor protagonismo en el Apertura 2023.

“La realidad es que me gustaría estar en otras instancias del torneo, estar mejor ubicados, si bien hace meses estábamos levantando un título (Concachampions 2023). Me gustaría estar en otra posición en el torneo, no es así, tenemos que trabajar mucho más porque no nos está alcanzando con medios tiempos, con el llegar, hasta hoy no nos ha alcanzado”, reconoció Rodolfo Cota.

Pensando en el duelo ante Gallos Blanco, La Fiera presenta como su Talón de Aquiles la baja de varios jugadores a causa de las lesiones, situación que obliga echar mano de los juveniles de quienes calificó como los menos culpables del mal paso esmeralda.

“Sabemos que Querétaro viene bien no solo de ahora, también en Estados Unidos hizo un gran papel y eso lo hizo reanudar bien el torneo de Liga. Sabemos que será muy complicado, nosotros no venimos de tener los mejores resultados. Con las bajas que hay se abre la oportunidad a muchos jóvenes de poder jugar, así es como se presentan, así se me dio la oportunidad. Pero el mal paso que hemos tenido tiene que caer en uno, en los más grandes, lo que ellos tienen que hacer es aprovechar y disfrutar el poder debutar, tener minutos”, resaltó el cancerbero esmeralda.

Justamente, sobre la baja de juego reconoció sobre su desempeño personal: “Este torneo no ha sido el que yo esperaba, he cometido errores, me he equivocado, he tenido que ver en los marcadores, pero no puedo claudicar o rendirme”.

MUNDIAL

A poco más de tres meses para la participación en el Mundial de Clubes de Arabia Saudita 2023, Cota se dijo ilusionado por lo que se perfila como la oportunidad para jugar el certamen luego de haber acudido a tres ediciones como arquero suplente y después de perderse otra edición tras su traspaso de Chivas a León.

“Ya me había tocado ir a tres, pero, afortunadamente se pudo conseguir un torneo que es muy importante para la institución (Concachampions), si bien queda tiempo para diciembre, la realidad es que hoy en día me estoy preparando para lo que es el viernes, tenemos que corregir muchísimo porque la victoria del sábado no tapa lo que ha pasado en el torneo”, concluyó el guardameta de Club León.