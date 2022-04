¿Por qué Piqué está en medio de un escándalo por la Supercopa de España?

El futbolista catalán Gerard Piqué se encuentra en un escándalo que lo involucra por cobrar una millonaria comisión a través de su empresa Kosmos, encargada de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita durante los últimos años, una decisión que obedece meramente a un tema económico y de expansión de la marca LaLiga.

La Supercopa de España era un trofeo que se disputaban el ganador de la Liga Española y el campeón de la Copa del Rey, sin embargo, desde hace un par de años, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) determinó hacer un pequeño torneo con cuatro clubes para conocer al monarca de este título.

La competencia consta de los dos mejores posicionados en LaLiga, así como los dos finalistas del certamen copero y es habitual que ya no se dispute en territorio español, sino en otros países, una nueva tradición que comenzó en el 2018 cuando el Barcelona derrotó a partido único al Sevilla en Tánger, Marruecos, posteriormente fue llevado ya con el nuevo formato a Arabia Saudita.

La edición 2019 no se disputó, pero para el 2020 volvió a la acción en la ciudad árabe de Yeda, esa ocasión se coronó el Real Madrid y un año más tarde, por las restricciones sanitarias, la competencia se tuvo que disputar en Sevilla y la ganó el Athletic de Bilbao. Finalmente, la edición 2022 la volvieron a ganar los Merengues en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita.

Lo que se sabe, es que la RFEF negoció con varios países la concesión de los derechos para tener la disputa de la Supercopa, algo que además tenía el objetivo de llevar a los mejores clubes de España a otras latitudes en las que podrían ampliar su marca, la de LaLiga, e incluso tenían el objetivo de darle atractivo a este título. El ganador de la concesión fue Arabia Saudita.

¿Qué tiene que ver Piqué con la Supercopa?

El defensor del Barcelona es copropietario de la empresa Kosmos, misma que se dedica a organizar eventos y que fue la encargada de sacar la Supercopa de España de su país de origen.

El medio El Confidencial realizó una tarea de investigación en la que filtró algunos audios en las que queda de manera explícita que llevar el partido al oriente medio le dejaría más ganancias a la compañía y a la RFEF que jugarla en España, como es habitual.

Es así que el órgano rector del futbol español se embolsa 40 millones de dólares por cada edición de las que se encuentran pactadas (se presume que son seis), mientras Kosmos se queda con cuatro millones de euros por cada una.

«A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por (8 millones) irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça, a los otros se les paga 2 y 1, son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos… le decimos que, si no, el Madrid no va… y le sacamos un palo más o dos palos más…», dice Piqué en los audios que fueron filtrados.

El propio futbolista se defendió a través de su cuenta de Twitch, pero sin duda alguna, dejó encendida la polémica y su nombre se ha visto manchado hasta que no se demuestre que no existió conflicto de intereses en estas negociaciones.

