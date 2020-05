Las Fieras a espera de mantener la racha en el Clausura 2020

León, Guanajuato.- No tener fecha para la reanudación de entrenamientos y torneo, es una situación bastante incómoda para Las Fieras, todavía más por el gran repunte que estaban teniendo hasta antes del parón por el Covid-19.

El conjunto dirigido por Everaldo Begines no sumó un solo punto en las primeras cuatro fechas, pero luego los resultados positivos comenzaron a llegar en cascada con cinco victorias al hilo: 5-1 Vs. Toluca, 3-2 Vs. Monterrey, 2-1 Vs. Santos, 3-0 Vs. Atlético de San Luis y 1-0 Vs. Puebla, de tal forma que León paso de ser el sotanero general a meterse en puestos de liguilla, ubicándose en el séptimo casillero con 16 unidades, seis por debajo de Tigres y Atlas, que son líder y sublíder del Clausura 2020, respectivamente.

Y justamente la buena racha que se cargan las esmeraldas es producto de cuatro estadísticas que superan al promedio de la liga, la primera de estas es la cantidad de goles marcados, donde León suma 18 tantos, cuando el resto de los rivales promedia la docena en 10 jornadas; de hecho, sólo Tigres ha conseguido más anotaciones con 22 en total.

Otros departamentos donde las verdes están por encima es en el promedio de pases por juego, ahí contabilizan 343 por 298 que tienen las rivales, también registran 43 servicios por el costado izquierdo, mientras que el promedio general de la liga es de 40.

Pero en donde Las Fieras destacan muy por encima del resto es en la efectividad de pases con un 18 por ciento y es que la mayoría de los equipos ni siquiera llega a un porcentaje de doble dígito, ese logro sólo les corresponde a las guanajuatenses y al campeón Monterrey.

Al cuadro verdiblanco le restan ocho partidos más por afrontar: Pumas (juego pendiente de la jornada ocho), América, Querétaro y Atlas, en el Nou Camp, así como de visita ante Tijuana, Juárez, Cruz Azul y Necaxa, de todos estos rivales sólo Águilas, Rojinegras y La Máquina, están por el momento en zona de fiesta grande, aunque el torneo luce apretado y un par de resultados adversos podría mandar al León hasta plazas secundarias.

