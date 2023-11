La Fiera no se achica ante el paso avasallador de las Águilas

León, Gto.- América podrá haber sido el mandón de la fase regular, la mejor ofensiva, la defensa menos castigada, el equipo que solo cayó en una ocasión, solo que en la “guarida” hay confianza de que las cosas serán muy diferentes este miércoles por la noche cuando León intente pegar primero en la ida de los cuartos de final.

Futbol Nicolás Larcamón y su “coco” en México que viste de azulcrema

“Acá estamos en la liguilla y las series tienen un tinte diferente a lo que se ha disputado en el resto del semestre, son series de muchos detalles, 180 minutos, así que visualizo un enfrentamiento disputado en donde nosotros debemos estar con toda la concentración y la personalidad para imponer primero condiciones en casa y luego ir de visita. Sabemos lo que puede ser nuestra cancha y por eso apelo a la determinación y a las ganas de hacer unos buenos 90 y pico de minutos como locales y después ir a cerrar al Azteca”, apuntó el timonel felino Nicolás Larcamón.

En su análisis de la escuadra americanista que dirige el brasileño André Jardine, el “domador” explicó que “tiene jerarquía individual, variantes, sobre todo en el frente del ataque porque es un equipo que ofensivamente produce un montón, es un cuadro bien constituido y eso será exigente para nosotros en términos defensivos, pero confiado y con la convicción de lo que somos capaces, creo que más allá de las virtudes del rival debemos salir a la cancha sabiendo lo que somos y vamos por la primera parte de una serie en la que debemos ser muy sólidos y consistentes”.





LAMENTA BAJA DE ROMERO

Nicolás Larcamón se ha hecho a la idea de que no contará con los servicios de Lucas “El Perro” Romero, quien por entrar al protocolo de conmoción cerebral, debe quedar en recuperación y observación por siete días según lo dicta el reglamento.

“Lucas esta perfecto, lastimosamente fue una jugada que el golpe va directo hacia el mentón y lo noquea, luego se levanta y se siente bien, no fue una contusión en la zona craneal, aunque no soy especialista, si entiendo que hay un protocolo y estamos a la expectativa de ver en estos días, pero lo positivo es que él está bien, ya estuvo con nosotros, no entrenó, pero se siente perfecto y con la bronca de lo que se perderá”.





DA SU LUGAR AL “DIENTE”

Si bien el arribo a León de Nicolás López causó revuelo, la realidad es que el ex de Tigres ha quedado a deber e incluso viéndose relegado en el banquillo por varios juegos.

En relación a esto, Larcamón despejó dudas y polémicas al señalar que “no pasa nada con “Nico”, es un jugador que se venía estableciendo, venía de muchos meses sin tener regularidad, sin titularidades consecutivas, pero es un jugador fundamental.

Futbol León a tomar ventaja sobre el América para abrir los cuartos de final

A veces en el análisis del hincha se desconocen muchas cosas, entonces que se queden tranquilos porque “Nico” va a jugar, a todos nos gusta ver jugadores con su clase que en cualquier momento te dan un arrebato de jerarquía como fue ante Toluca, solo que los partidos te van presentando diferentes matices y eso en ocasiones no se ve, pero él es un jugador importante para la institución”.





En Números