Jonatan Di Giosía toma el mando de las fuerzas básicas del Club León

León, Guanajuato.- Comenzar a producir más elementos para el primer equipo y generar talento con calidad de exportación, son dos de los objetivos que se ha planteado el nuevo director de fuerzas básicas del Club León, el español Jonatan Di Giosía.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El nacido hace 29 años en Vigo llega para ocupar el puesto que dejó su paisano Javier Santamaría, recientemente nombrado director deportivo del Alajuelense de Costa Rica.

“Asumo la responsabilidad de estar en un club histórico como lo es León, el actual campeón de CONCACAF, así que trabajo y dedicación no va a faltar, habrá un orden para que las fuerzas básicas trabajen en conjunto al primer equipo y que los jugadores puedan llegar a primera. Hay que trabajar sobre la identidad, aspectos generales sobre eso, algo que a los aficionados les gusta, pero también hay que desarrollar una planificación, que cada categoría tenga su trabajo porque no es lo mismo el trabajo o la metodología con la Sub-14 que con la Sub-23, pero es trabajar sobre un modelo base para que cuando los jugadores lleguen al primer equipo ya no tengan que aclimatarse a ese gran paso”, dijo el ibérico.

Di Giosía inició en 2016 como auxiliar técnico con el UD Sanse de la Segunda “B” del balompié de su país, luego de 2018 a 2020 estuvo como titular de la cantera y timonel de la Sub-21 del Alcorcón, en 2020 viajó a los Emiratos Árabes para asumir el banquillo del Regional Sports, en 2021 guio al equipo juvenil del Leganés, en 2022 fue designado como estratega del Mazarrón Futbol Club de la Cuarta División de España y este año estuvo en la Tercera División con el Racing Rioja.

Para el gallego, el jugador mexicano “está hecho para afrontar las adversidades desde sus inicios, nunca se rinde, es aguerrido, le gusta trabajar, en las situaciones malas suele crecerse, siempre está ahí y afronta las responsabilidades con carácter, por eso es importante que los chicos no pierdan en el proceso esas cualidades y sus valores”.

Te puede interesar: León tiene cartera vacía para un último refuerzo; “El Patrón” se queda

Otras de las encomiendas que tendrá Di Giosía será visorear más futbolistas locales y de la región, al igual que trabajar de la mano con la coordinadora del futbol femenil de la institución, Scarleth Anaya, para potenciar más el proyecto y llevarlo al siguiente nivel.

De momento, la estructura de inferiores no se tocará, quedando Christian Martínez como entrenador de la Sub-23, Sebastián Maz en la Sub-18, Héctor “El Coco” Giménez en la Sub-16, Alfredo “El Tena” Murguía en la Sub-14 y María Gutiérrez en la Sub-19 femenil.





Estructura de Fuerzas Básicas del Club León

Categoría Entrenador(a) Sub-23 Varonil Christian Martínez Sub-18 Varonil Sebastián Maz Sub16 Varonil Héctor Giménez Sub-14 Varonil Alfredo Murguía Sub-19 Femenil María Gutiérrez

La Frase

Rodrigo Fernández (Vicepresidente Deportico Club León)

“Nos llevó tiempo ver el perfil, muchas entrevistas con gente muy profesional, pero creo que tomamos la decisión correcta ya que Jonatan viene con muchas ganas de trabajar y sobre todo de implementar orden y una metodología que es algo trascendental para la cantera”.