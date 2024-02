¡Hay nuevo monarca! El XLII Torneo de los Soles llega a su conclusión

León, Guanajuato.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. La edición 42 del Torneo de los Soles llega a su fin y este lunes conoceremos a la oncena que se agenciará los máximos honores del que ha sido uno de los certámenes más disputados en la historia.

Futbol Silao vivirá la gran final de Los Soles

Los primeros 90 minutos ya fueron historia y la moneda está en el aire. El empate a uno en tierras freseras dejó completamente abierta la serie que disputan Benito Juárez y Juvenil Irapuato San Martín Democracia Sindical Acondaire. El choque de vuelta se antoja sumamente cerrado y no sería raro que todo se resuelva en la agonía de los penales.

Cabe recordar que, si hay ganador en el tiempo regular, esa escuadra se quedará con la gloria, pero de darse una nueva igualada, entonces se procederá a tirar desde los once pasos. La cita es a las 15:15 horas en el Estadio Municipal de Silao, un escenario de gran tradición y que en su momento ya fue sede de enormes batallas por el campeonato.

OBJETOS DEL DESEO

Los anhelados, los más preciados trofeos ya se encuentran en las oficinas de OEM Guanajuato y a la espera de su nuevo dueño. El Sol de Oro, resplandeciente, una figura que es el emblema de la casa editora más grande e importante de todo México, tendrá un nuevo dueño y es que desde hace varias semanas Constructora MLC / JCHA de Salamanca entregó la corona.

Junto al Sol de Oro ya también está el Sol de Plata que se le otorgará al digno subcampeón y el Sol de Bronce, este destinado para la escuadra de Atlético Dolores Buenavista, que de los dos semifinalistas eliminados, es quien acabó mejor ubicado en la clasificación general tras el cierre de la ronda de grupos.

Asimismo, las copas ya están listas para primer y segundo lugar, un modelo exclusivo que pretende arraigarse, pero que, sobre todo, tiene como principal objetivo enaltecer y premiar el esfuerzo colectivo y es que la batalla ha sido dura a lo largo de poco más de cuatro meses para arribar hasta dicha instancia.

Medallas igualmente serán repartidas, mismas que se colgarán para reconocer lo individual y que serán entregadas por parte de la plana mayor del comité organizador encabezado por el titular de Organización Editorial Mexicana en tierras “guanajuas”, Oscar Reyes.

En este mismo sentido, Moisés Carrera de Constructora MLC / JCHA, se hará acreedor al Botín de Oro al ser el máximo artillero con un total de 29 tantos, 23 de esos marcados en aquel atípico compromiso frente al Deportivo Joyas de Querétaro.

LOS CAMPEONES

No será la primera vez en Los Soles que Silao o Irapuato festejen un título, aunque en el caso de Juvenil Irapuato, hay que recordar que su base de futbolistas es del Estado de México; además, Benito Juárez también combina talento de León y hasta de la misma capital de las fresas, siendo auspiciado por la gente de Loma de Flores.

La ocasión más reciente que Irapuato celebró con el Sol de Oro fue en 2016 a través del cuadro de Santa Margarita, en tanto que Silao lo hizo dos años antes con Salitrillo, de hecho, los representantes silaoenses son de los más ganadores en la historia de la competición gracias a lo hecho por su seleccionado en 1998, 2003 y 2009.

Hay que destacar que solo tres equipos han conseguido un bicampeonato, casos de Rodri Bar Hermanos en 1987 y 1988, Pollos Landeros en 2005 y 2006, al igual que el Deportivo Oro de Querétaro en 2017 y 2018.

Restan 90 minutos o una tanda de penales para conocer al nuevo monarca del torneo de futbol amateur más importante del centro del país.

Futbol ¡El Sol de Oro está en el aire!

Torneo de los Soles

Últimos ganadores

En Números

42 Ediciones del Torneo de los Soles son las que se han disputado

30 Equipos comenzaron la competición en octubre del año pasado

2 Escuadras van este lunes por la gloria: Benito Juárez y Juvenil Irapuato San Martín