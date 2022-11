Futbolistas de Alemania se tapan la boca en protesta contra la FIFA en Qatar 2022

Tras la prohibición por parte de FIFA de no usar el brazalete ‘One Love’, el portero de la selección alemana de futbol Manuel Neuer lo portó en el debut de su escuadra ante el representativo de Japón.

A pesar del comunicado que emitió la FIFA en el sentido que habría sanciones económicas y una tarjeta amarilla. La federación y Manuel Neuer, decidieron correr el riesgo y que su portero arranque la justa mundialista con un cartón amarillo.

Te puede interesar: Boycott Qatar: ¿por qué los hinchas alemanes están en contra del Mundial en el país árabe?

Previo a su duelo ante el cuadro asiático, los once jugadores que saltaron a la cancha se taparon la boca en la foto de grupo en señal de que los están callando en contra de la libertad de expresión.

Hace unos días, siete países decidieron que no usaría el brazalete, pero aseguraron que como federaciones no pueden pedirles a los jugadores que no lo hagan.

🧐 ¿No se supone que estaba prohibido? 🧐



Neuer salió con el gafete de apoyo a la comunidad LGBT y parece que recibirá una sanción 😨https://t.co/vCOkRLji27 pic.twitter.com/K15Xn8t5hW — Esto en Línea (@estoenlinea) November 23, 2022

“La FIFA ha sido muy clara, impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes portan los brazaletes sobre el campo. Como federaciones nacionales , no podemos pedir a nuestros jugadores que se arriesguen a sanciones deportivas, incluidas tarjetas amarillas”, comunicado que escribieron siete federaciones.

Fanproteste auch in Zypern bei Omonia Nikosia #BoycottQatar2022 pic.twitter.com/5MmMYO19PS — Boycott Qatar 2022 (@boycottqatar22) November 8, 2022

FIFA amenazó directamente a los equipos europeos con sanciones si portaban el brazalete en lugar de la bandera o el brazalete “No Discrimination”, que es una campaña con el objetivo de englobar y visibilizar diversas problemáticas sociales que han circulado alrededor de la justa mundialista.

Todos los jugadores de Alemania participaron en la acción solidaria que fue captada por decenas de fotógrafos en el terreno antes de la patada inicial, ya que continuan con las protestas de parte de algunas de las naciones participantes.

CONTRA GRITO HOMOFÓBICO

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otra parte, Comisión Disciplinaria de la FIFA también levantó un expediente a la Asociación Mexicana de Futbol por los cánticos de los aficionados mexicanos, de acuerdo al artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA que se requiere a la discriminación.