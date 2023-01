Estratega del Al Nassr espera que Cristiano Ronaldo recuperé el placer de jugar

El astro portugués Cristiano Ronaldo podría debutar con su nuevo equipo el Al Nassr el próximo 22 de enero cuando enfrenten al Al-Ettifaq, dentro de la fecha 14 del campeonato saudí y para esa fecha, el estratega Rudi Garcia espera que Cristiano recuperé el placer de jugar.

“Lo único que deseo para (Cristiano) Ronaldo es que recuperé placer de jugar y la sonrisa porque en los últimos meses entre el Manchester United, la selección de Portugal y luego en el plano privado no ha tenido momentos difíciles”, confesó en entrevista medios francesa.

El entrenador francés confía en que el Comandante pueda estar listo para su debut y se mostró contento por dirigir a una estrella de futbol intencional.

“Si recupera el placer de jugar, ya habremos cumplido con un objetivo”, confesando que podrá guiar a un jugador como lo es CR7 “formidable deportista”, manifestó.

"This is why I'm here" ️🎙️



Relive @Cristiano's incredible hero's welcome to Mrsool Park and watch his first exclusive interview as an Al Nassr player ⭐#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/YdxFEP0bNB — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 5, 2023

Cristiano Ronaldo jugará con el cuadro saudita hasta 2025 con un salario de 211 millones de dólares y coincidirá con elementos como el arquero colombiano David Ospina, el brasileño Luiz Gustavo o con el argentino Pity Martínez.

El astro portugués no llega en su mejor momento anímico tras caer su selección en cuartos de final ante Marruecos en la Copa del Mundo Qatar 2022 y durante su participación en la justa mundialista, el cuadro del Manchester United lo borró del conjunto.

Nota publicada originalmente en ESTO