Erick Manuel Blanco busca hacer historia con Benito Juárez

León, Gto.- Pilar y clave en la línea defensiva de Benito Juárez, Erick Manuel Blanco es uno de los hombres a seguir entre las filas del equipo leonés que avanzó a las semifinales de la edición XLII del Torneo de Los Soles, instancia que acerca más al llamado “Cofi” a la posibilidad de ganar por primera vez este certamen.

“Ya estamos en semifinales y eso nos da mucho orgullo a todos, aunque hay que reconocerlo, aún no se ha conseguido nada, seguimos en la pelea por ganar este torneo. La verdad que cuando son liguilla no hay nada de confianzas, la ‘neta’ aquí es echarle pura garra y darle con todo”, resaltó Erick Blanco en charla para El Sol de León.

Este defensor ya es un viejo conocido en Los Soles, entre sus antecedentes están el haber participado con la Constructora Salamanca, CIS Salamanca y Valle de Santiago, equipos en los que dejó huella, aunque no pudo ganar el Sol de Oro.

“Ya he participado en varios torneos, con varios equipos, ya he estado con la Constructora, el CIS y Valle, pero no se me ha dado ganar. Este año otra vez me toca estar en el camino para luchar por avanzar a la final, es mi sueño y voy a luchar con todo para conseguirlo”, añadió el futbolista apodado “Cofi”.

Luego de superar la fase cuartos de final sobre la Selección Cuerámaro resaltó: “Tuvo sus ratos de emoción, nosotros ganamos en su casa en lo que fue el primer juego, luego para la vuelta que jugamos en Silao se empató, pero ellos nos la complicaron, no fue fácil vencerlos, pero se logró y ahora nos enfocamos en la semifinal”.

Para el defensor cuyo dorsal es el número “17”, alcanzar la fase de los cuatro mejores equipos los posiciona como serios aspirantes al campeonato, aunque deben dar ese golpe de autoridad para avanzar a la instancia definitiva.

“Aquí ya no hay marcha atrás, estamos dentro cuatro equipos que tienen sus cosas, equipos fuertes de mucha lucha y garra. Nosotros tenemos lo nuestro, estamos unidos en esta lucha, pero los rivales igual, cualquiera de los cuatro puede ser campeón por eso no debemos confiarnos y subirnos a un ladrillo. Lo que podemos hacer se demuestra jugando”, concluyó Erick Blanco.

De cara a las semifinales y según lo aprobado por la Asamblea General que conforman los representantes de los equipos clasificados, Benito Juárez recibió aprobación para mudarse a Loma de Flores en Irapuato.