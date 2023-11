Benito Juárez cierra filas y se compromete a pelear a tope

León, Guanajuato.- Medular en la línea central, Luis Fabián Guzmán fue la voz de Benito Juárez, equipo que luego de perder el invicto y perder el liderato general en la sexta fecha del Torneo de Los Soles. El defensor reconoció que, tras el revés el grupo cierra filas para pelear a tope en cada jornada para mantenerse entre los favoritos al título.

Futbol La Ortiga recibe a Transportes Salamanca en el 'Torneo de Los Soles´'

Uno de los resultados más llamativos en el arranque de la segunda vuelta, sin duda que fue el revés de 3-1 que se llevó Benito Juárez en cancha de un juvenil Canchola FC Santa Ana del Conde. Desenlace que pocos o nadie esperaba dentro del plantel "juarista".

"Nadie en el equipo se lo esperaba, hay que reconocerlo fue un resultado que nos tomó por sorpresa, quizás nos excedimos en confianza, pero tuvimos la pelota y no la metimos, dejamos pasar oportunidades y no las concretamos y al final nos terminó pesando.

Ya está no se pueden cambiar las cosas, nos tocó, pero perder por primera vez, ahora nos vemos en la obligación de sacudirnos y levantar la cara que el torneo sigue", resaltó Fabián Guzmán.

Viendo el lado positivo de este revés, el central resaltó que les da una sacudida anímica para no dejarse llevar por los buenos resultados, además les permite corregir algunos detalles tácticos para seguir en la terna por los primeros puestos.

"Si algo bueno tiene esto que pasó fue que se dio empezando la segunda y no en una fase eliminatoria que ahí sí termina pesando y hasta nos cuesta la eliminación. Esto nos sacude mentalmente a no confiarnos de más a no creernos de más porque el rival también cuenta. Nos sacude a todos para jalar parejo, jalar todos para un mismo lado y para arreglar algunas fallas de juego. Si algo podemos hacer es mejorar", añadió el dorsal número “24”.

Pese al tropiezo, Benito Juárez tiene la satisfacción de mantenerse entre los primeros peldaños de la clasificación general, por ello entre el plantel se afianza el objetivo de pelear por el título.

"Nos toca aprender a todos, nosotros sabemos que estamos para competir cosas importantes, una derrota no quita todo lo que ya hemos conseguido, los partidos ganados, los goles ni el hambre de buscarlo todo", sentenció Fabián Guzmán.

Futbol ¡Al rojo vivo! Torneo de Los Soles inicia su segunda vuelta

La oportunidad para regresar a la senda del triunfo será en la séptima fecha en la cual Benito Juárez se verá cara a cara ante PKS Blinders Atlético León Cremas.