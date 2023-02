Barreiro hace "oídos sordos" a las críticas

León, Guanajuato.- A pesar de que el desempeño de Club León no ha sido el mejor en el arranque del Clausura 2023, Stiven Barreiro asegura el plantel felino da su mayor esfuerzo, por ello no da importancia a las críticas que se han dado sobre el papel del equipo además de su propio desempeño que en más de una ocasión ha sido señalado de no cumplir con las expectativas.

Con tres partidos disputados, el cuadro verdiblanco suma cuatro puntos de nueve posibles, sobre este desempeño Barreiro hace a un lado cualquier incertidumbre y desconfianza de aquellos que señalan que les ha costado mucho iniciar de buena manera el certamen.

"No nos ha costado nada, contra Necaxa se vio un equipo unido, contra Pumas son cosas que pasan, no estábamos en el día, pero el equipo siempre se ha mantenido unido, se ha mantenido fuerte en las adversidades, eso destacó de este grupo. Juegue quien juegue dará lo mejor por el equipo", comentó Stiven Barreiro.

El mismo defensor colombiano sabe que su propio desempeño también ha sido objeto múltiples señalamientos, aunque buenos o malos, no les presta atención ni le quitan el sueño.

"En todo momento resalta mi nombre, para bien o para mal, cuando me ha tocado (jugar) he entregado lo mejor de mí, obviamente hay partidos buenos y partidos malos, me he mantenido fuerte a pesar de las críticas, en los buenos y malos momentos siempre trato de concentrarme en lo que necesito y en lo que le pueda aportar al equipo, ya lo de afuera la verdad no soy mucho de darle mucha atención si se habla bien o si se habla mal", refirió el central verdiblanco.

Con relación a las múltiples sanciones que ha recibido el equipo sostuvo que no es indisciplina, por el contrario, las expulsiones se han dado en acciones fortuitas en la cancha.

“Son cosas que pasan, son fuerzas desmedidas, es algo normal del futbol, de pronto una vez jugamos fuerte otra vez entramos un poquito más, pero los expulsado dan lo mejor, si se barren y van fuerte es a beneficio del club, no hay nada más que apoyarlos, son cosas que pasan, ahora fue a ellos, mañana puede ser a mí u otro”, añadió el sudamericano.

Con poco más de tres años radicando en México, Barreiro se siente un mexicano más por ello adelantó que se encuentra en el proceso de naturalización y así liberar una plaza de extranjero en Club León.